"No puedo respirar": la confesión de Victoria Federica que preocupa a Elena tras la polémica en Madrid

Dentro de la realeza española se encuentran distintos personajes muy importantes y relevantes para la cotidianeidad de la corona española. Uno de ellos es la infanta Elena, hermana del rey Felipe VI, quien constantemente se mantiene en el ojo público por el comportamiento de sus herederos. En este contexto, Victoria Federica, su hija, preocupó a todos con una reciente confesión.

Infanta Elena y Victoria Federica

La preocupante confesión de Victoria Federica

Ser miembro de la realeza puede parecer un privilegio, pero en realidad conlleva un precio alto. La constante atención pública y el acoso de los paparazzis pueden hacer que la vida diaria se convierta en un calvario. Con estas situaciones tiene que lidiar a diario la heredera de infanta Elena y así lo dejó saber en una reciente conversación que tuvo con su madre.

Todo se dio cuando Victoria salió a disfrutar de una cena romántica con su pareja, Borja Moreno, en el restaurante Roostiq Bar de Madrid, acompañados de otros amigos. Sin embargo, su velada privada fue interrumpida cuando otros comensales del lugar los identificaron y decidieron capturar momentos con su teléfono móvil. Fue entonces cuando la sobrina del rey Felipe VI se percató de la situación y se levantó para solicitar amablemente que dejaran de tomar fotos, ya que les resultaba molesto.

Victoria Federico

Según la periodista Amparo de la Gama, en el programa 'Fiesta' de Telecinco, la sobrina del monarca es una asidua clienta del local y, tras hacer su petición, se dio cuenta de que las imágenes se estaban tomando desde múltiples ángulos, lo que la llevó a sospechar que podrían estar planeando venderlas.

Fuentes cercanas a Monarquía revelan que este nuevo incidente ha activado las alertas para la madre de Victoria, la infanta, quien se muestra sumamente inquieta por el nuevo escándalo protagonizado por su hija. Según el citado medio, Federica "es consciente de quién es, pero eso no da derecho a invadir su intimidad".

No es la primera vez que la joven se ve envuelta en una situación similar, y ella insiste en su petición de que no se le tomen fotografías en espacios privados. Sin embargo, Elena se muestra cada vez más preocupada y decidió contactar urgentemente a su hija para obtener una explicación detallada de lo sucedido. Fue allí cuando la modelo explicó: "No me dejan respirar y también me tengo que defender".

Victoria Federica y la infanta Elena

De esta manera, se dio a conocer que una vez más la infanta Elena se preocupó por el accionar de su hija ,Victoria Federia, que llamó la atención de todos, ya que ella asegura que no puede mantener una vida tranquila y en paz.

