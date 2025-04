La opinión de Carolina de Mónaco sobre el romance de Carlota Casiraghi y Nicolas Mathieu

La realeza monegasca siempre proyectó una imagen de lujos, estilo impecable y una vida de ensueño. Sin embargo, la realidad de los Grimaldi dista mucho de ese american dream. A lo largo de los años, los escándalos amorosos, las disputas internas y los vaivenes personales pusieron en tela de juicio ese brillo de perfección.

Hoy, el ojo público está bajo Carlota Casiraghi, hija de Carolina de Mónaco, que está en pareja con Nicolas Mathieu. Un vínculo que dio mucho que hablar desde sus comienzos..

Qué opina Carolina de Mónaco sobre el romance de Carlota Casiraghi y Nicolas Mathieu

Después del final de su matrimonio con Dimitri Rassam, Carlota Casiraghi reencaminó rápidamente su vida amorosa. Primero se filtraron unas fotos disfrutando de un tranquilo paseo por París en compañía de Nicolas Mathieu y luego se terminó de confirmar dicho romance. Si bien todavía no se han presentado en sociedad como tal, lo cierto es que las repercusiones de esta nueva relación no tardaron en aparecer.

Lógicamente, esta nueva historia despertó curiosidad, no solo por las circunstancias en las que se dio, sino también por las repercusiones que podía traer dentro de la familia real de Mónaco. Grupo familiar que, en su inmensa mayoría, prefirió guardar silencio al respecto.

Una de las principales apuntadas en esta cuestión fue Carolina de Mónaco. La madre de Carlota Casiraghi se mantuvo en silencio, pero los rumores y filtraciones no tardaron en aparecer. Pilar Eyre, periodista especializada en la realeza europea, no dudó en afirmar que la Princesa de Mónaco no se encuentra a gusto con la decisión que ha tomado su hija.

Sumado a eso, añadió que la relación entre madre e hija podría no ser tan armoniosa como aparenta. Ya no solo por el nuevo romance de Carlota tras su divorcio con el productor de cine Dimitri Rassam en 2024, sino también por el rotundo cambio de vida que este significó, lo que terminó por resquebrajar la “ambivalente” relación entre ambas.

Más allá de la opinión de su madre, la nieta de Grace Kelly parece enfocada en disfrutar del presente. Las recientes fotografías la muestran relajada y sonriente. Su prioridad ahora serían sus hijos Raphaël, de su relación con Gad Elmaleh, y Balthazar, fruto de su matrimonio con Rassam.

El vínculo con Nicolas Mathieu, aún no fue confirmado como romance, pero lo cierto es que sus encuentros, además de propagarse masivamente por la web las imágenes, también pusieron sobre la mesa los tensos vínculos dentro de las figuras reales de Mónaco.

La opinión de Carolina de Mónaco sobre el romance de Carlota Casiraghi y Nicolas Mathieu habría sido el rechazo. No obstante, aún la hermana de Alberto II no expresó su opinión sobre los nuevos vínculos que conformó su descendencia.

