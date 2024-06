Letizia Ortiz es objeto de muchas opiniones, y no todas son favorables. Con frecuencia, se la describe como una persona fría y calculadora, excesivamente controladora y ambiciosa. Algunos sugieren que su matrimonio con Felipe VI no fue por amor, sino por interés. Según Maica Vasco, siempre estuvo impulsada por la ambición, afirmando que su carrera en el periodismo se construyó en gran parte gracias a sus relaciones. Cuando tuvo la oportunidad de conocer a al futuro rey, vio en ello la posibilidad de convertirse en la mujer más poderosa de España y no la dejó pasar.

El matrimonio de Letizia y Felipe es blanco de especulaciones. Muchos creen que su unión no fue una cuestión de amor, sino de conveniencia. La también comunicadora no es conocida por tener muchos amigos. Aquellos que la han tratado de cerca describen dificultades para conectar con ella, señalándola como una persona de carácter fuerte y temperamental, que no tolera ser contrariada. Laura Rodríguez, en su popular canal de YouTube, entrevistó a Paula Channel, otra periodista especializada en la Casa Real. Ambas coincidieron en sus críticas hacia la reina consorte, basándose en información detallada.

Paula Channel compartió su experiencia con Felipe VI durante su estancia en España por motivos de trabajo en 2007-2008. La primera vez que Paula conoció al rey fue en Nicaragua, donde el entonces príncipe habló positivamente de los nicaragüenses, describiéndolos como personas amables, alegres y luchadoras.

Según Paula, Felipe expresaba su deseo de que las leyes fuesen más benévolas con los nicaragüenses, aunque reconocía que, como miembro de la monarquía, no podía intervenir directamente en asuntos legales.

El suceso que reveló lo xenofóbica que es Letizia Ortiz

Durante una de estas conversaciones, Letizia apareció con una expresión severa. Paula la describe como una persona con facciones duras, posiblemente debido al bótox. La reina interrumpió la conversación sin presentarse, refiriéndose a los nicaragüenses como "un montón de ilegales que deberían ser expulsados del país".

Según Paula Channel, este comentario reveló una actitud xenófoba y narcisista, y humillaba a Felipe VI. Laura Rodríguez tituló su vídeo "Es narcisista y xenófoba", basándose en estos incidentes.

En esta misma línea, Paula añade que, en su opinión, Letizia Ortiz considera a los nicaragüenses como ilegales que solo traen problemas a España. La describe como una persona de mente cerrada y sugiere que podría llegar a extremos violentos. La situación se tornó aún más tensa cuando, en una recepción diplomática, alguien se refirió a la reina como "vulgar". Este suceso dejó una fuerte impresión en la comunicadora, consolidando su opinión negativa sobre la reina.

