Irene Urgandarin está enfrentada con la Casa Real Española y ha sido etiquetada como la "oveja negra" de la familia. La situación en la Zarzuela se complica cada vez más, con un número creciente de miembros que no cumplen con las expectativas tradicionales.

Hasta hace poco, los primos Marichalar de Leonor eran vistos como ejemplos de un estilo de vida privilegiado y despreocupado, pero la hija de la infanta Cristina de Borbón estaría marcando la diferencia.

El motivo por el que Irene Urgandarin es la "oveja negra" de la realeza española

Algunos medios de comunicación revelaron que la joven tenía la intención de estudiar en la renombrada Escuela de Hostelería de Lausana. Sin embargo, estos planes nunca se concretaron. En lugar de seguir una educación universitaria, Irene ha optado por intentar obtener su carnet de conducir, sin éxito hasta ahora. La chica de 18 años no aprobó los exámenes teóricos y prácticos y decidió escapar de la presión participando en un voluntariado en Camboya.

La negativa a la educación formal parece ser un rasgo común entre los primos Borbón de Leonor. Los hermanos Marichalar no mostraron interés en asistir a una universidad y se inscribieron en un centro privado en Madrid sin categoría universitaria, abandonando sus estudios poco después. Los Urdangarin, por su parte, han preferido estudiar en el extranjero, aunque con poca claridad sobre su avance académico. Irene Urgandarin ha decidido no fingir siquiera un interés en los estudios, lo que ha generado una imagen negativa.

Además de sus decisiones académicas, la vida personal de Irene también ha sido objeto de atención. Recientemente rompió con su novio Juan Urquijo, cuñado del alcalde de Madrid, y decidió mudarse a Londres. Esta decisión no solo pone fin a su relación con el joven, sino que también deja ver que no es su primer romance, ya que tuvo una pareja anterior siendo menor de edad. La mudanza a la ciudad inglesa, un lugar donde sus actividades serán menos conocidas, añade más ingredientes para que sea catalogada como la "oveja negra".

Por su parte, la periodista Silvia Taulés de Vanitatis informó que aún no está claro qué estudiará Irene Urgandarin, si es que decide hacerlo. Aunque se espera que comience la universidad en septiembre en el extranjero, posiblemente en el Reino Unido, donde estudiaron sus hermanos Juan y Miguel, nada es seguro. Este verano intentará nuevamente obtener su carnet de conducir en Madrid, una tarea que, parece tan difícil como una carrera de ingeniería aeronáutica para la joven.

La presión mediática también ha influido significativamente en las decisiones de Irene Urgandarin. Su relación anterior no fue mediática, lo que quizás le hizo pensar que no era objetivo de los paparazzi. No obstante, la realidad ha demostrado lo contrario, y esta constante atención influyó en su decisión de alejarse de Madrid y de la vida que podría haber tenido con Juan Urquijo.

