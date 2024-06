La salud de Kate Middleton sigue siendo un tema envuelto en un velo de misterio, alimentando la incertidumbre y la preocupación tanto en la opinión pública como en la prensa británica. A pesar de los esfuerzos de la familia real por mantener un perfil discreto, las especulaciones y los interrogantes persisten.

El Palacio de Kensington ha comunicado que Kate Middleton, de 42 años, continúa involucrada en las actividades del Centro para la Primera Infancia de la Real Fundación. Sin embargo, aclararon que esta participación no implica un retorno completo a sus deberes oficiales, ya que "aún necesita tiempo para recuperarse".

En este sentido, la periodista Pilar Eyre sugirió que "la Casa Real británica ya no oculta que la situación de Kate es grave". Ella señala que el hecho de que el príncipe Guillermo haya asumido la totalidad de la agenda oficial podría indicar que la condición de la princesa es más seria y prolongada de lo que se ha admitido públicamente.

Kate Middleton y familia

La revelación del diagnóstico de cáncer de Kate Middleton se hizo pública en un video grabado en marzo. Con esta declaración, ella buscaba aclarar su estado de salud y combatir la ola de desinformación que la rodeaba. Su esposo, el príncipe Guillermo, también manifestó su angustia sobre la situación, preguntándose en una ocasión "¿cuándo terminará esto?".

La periodista Concha Calleja aportó información adicional sobre la salud de la princesa de Gales en el programa 'Fiesta'. Según la comunicadora, la recuperación de Kate todavía es un proceso en curso y su estado sigue siendo delicado. "Sobre Kate Middleton concretamente me han dicho 'me gustaría decirte que lo peor ha pasado, pero no es verdad'. Lo peor no ha pasado. El tratamiento no lo acaba hasta el mes de agosto y tendrá que pasar por otra intervención quirúrgica después, antes de fin de año", señaló la comunicadora, explicando que esta nueva cirugía "tiene que ver con todo lo que tiene, no son cosas nuevas que hayan salido, forma parte del mismo proceso".

Kate Middleton

Calleja enfatizó que, aunque se espera una mejoría después de la intervención, no se puede prever cuándo Kate Middleton podrá retomar sus responsabilidades oficiales. "Esperemos que con el fin del tratamiento y esa intervención ya veamos algo", mencionó, sugiriendo que la Familia Real británica probablemente proporcionará más información en el futuro, pero que por ahora, la princesa de Gales continuará manteniendo un perfil bajo.

