El príncipe William se encuentra en una situación extremadamente complicada. Meses atrás, Kate Middleton comunicó a través de un vídeo que padece cáncer y se encuentra en un tratamiento de quimioterapia. Desde entonces, la princesa de Gales no volvió a aparecer en público, aunque sí han rumores sobre su estado de salud y de cómo es su rutina diaria.

Un año difícil para el príncipe William

Nadie podía imaginar que 2024 sería un año tan desafiante para la Familia Real británica. El príncipe William, superado por las circunstancias, atraviesa un momento crítico. Pilar Eyre, tras consultar con varios expertos en la Casa Real, destacó que el esposo de Kate Middleton no solo está preocupado por la salud de su esposa, sino que también ha asumido responsabilidades adicionales debido a la enfermedad de su padre, el rey Carlos III, y al cuidado de su familia. Con tres hijos, Guillermo se ha dedicado plenamente a ellos.

El príncipe William en familia.

El príncipe enfrenta diariamente sus compromisos institucionales, la frágil situación de su padre y los conflictos constantes con su hermano. La presencia de Harry en Londres y las controversias que lo rodean han añadido más presión a la ya estresante vida de William. Desde su entorno, explican que no es el momento para lidiar con las tensiones con su hermano y su cuñada.

El príncipe William con su padre.

El príncipe William, sin entrar en detalles, responde a las preguntas sobre su esposa y asegura que se encuentra bien. Sin embargo, la carga de la Corona recae sobre él y no tiene un respiro. La ausencia de Kate Middleton en los actos institucionales se hace cada vez más notoria y difícil de manejar.