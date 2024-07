Adans Peres, el acróbata que enamoró a la princesa Estefanía de Mónaco. Nacido en Italia, pero con nacionalidad portuguesa, comenzó su carrera artística recorriendo Europa junto a su hermano Iván.

Su origen desconocido le llevó a conocer a la princesa Estefanía, cuando recaló en la ciudad conoció a una mujer por la que sintió un flechazo. Aunque no sabía que era parte de la realeza, ambos lo sintieron y se enamoraron.

Adans y Estefanía se casaron en una ceremonia privada en 2003, sin anuncios ni fotos oficiales. En una entrevista, recordó que "el día que conocí al que sería mi suegro, el príncipe Rainero, el corazón se me salía por la boca. Vamos, que me sentía como pez en un charco". Destacó que lo que más le gustaba de la royal eran sus ojos verdes, "son penetrantes... Fue un conjunto de todo, su mirada, su forma de hablar, su personalidad, su humildad... No lo sé explicar".

Adans Peres

Sin embargo, el matrimonio duró poco más de un año y finalmente se divorciaron en 2004. Después del divorcio, Adans continuó su carrera como acróbata y participó en el reality show "Gran Hermano Vip" en 2005, donde comenzó una relación amorosa con la exreina de la belleza venezolana Jacqueline Aguilera.

Actualmente, Adans Peres es el creador y director artístico de La Bouche en Alicante, una mezcla explosiva de humor, sensualidad y virtuosismo acrobático. También tiene una relación estable con la exmodelo y bailarina inglesa Helen Irvine, con quien tiene dos hijas. Además de su vida artística y personal, también ha diversificado sus intereses profesionales al ser el propietario de dos franquicias de las clínicas Dorsia, especializadas en cirugía y medicina estética, ubicadas en Alicante y Benidorm.

