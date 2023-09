Estefanía de Mónaco es la hija menor de Rainiero III y Grace Kelly, pero su nombre no resuena mucho en la prensa europea, ya que decide mantener un muy bajo perfil. Sin embargo, protagonizó uno de los mayores escándalos en la historia de las realezas al contraer matrimonio en secreto y lejos de su familia.

Una boda secreta y un matrimonio fugaz, el escándalo de Estefanía de Mónaco

El principado de Mónaco no suele tener tanta relevancia como las demás monarquías porque se la considera una familia real de un rango menor, ya que el príncipe también cumple la función de Jefe de Estado de la nación y la historia de cómo los Grimaldi llegaron al poder es un tanto polémica que se remonta a muchos años atrás.

El principado comenzó a tener más relevancia cuando Grace Kelly, una famosa actriz de Hollywood, decidió arriesgar su carrera en la pantalla para casarse con Rainiero III, con quien tuvo 3 hijos, siendo la menor de ellos Estefanía. La vida de la actriz terminó con un trágico accidente que motivó a sus hijos a escapar del ojo público y la prensa para transitar su dolor en paz.

Estefanía de Mónaco, hija de Rainiero III y Grace Kelly

Como a Estefanía no le correspondían un rol fundamental en el principado, se caracterizaba por realizar su vida como mejor le parecía y sin consultar con su familia. La princesa estaba estaba en pareja con un domador de elefantes que trabajaba en circos y a donde lo acompañó de gira con sus hijos.

Fue en uno de aquellos eventos donde conoció a Adans Peres, un acróbata poco conocido en los medios de comunicación. Sin dudarlo, la hija de Kelly dejó al domador de elefantes y apostó a una vida con él contrayendo matrimonio en septiembre de 2003 de manera secreta en Ginebra.

La única fotografía de Estefanía de Mónaco y Adans Peres

Fue un periodista quien dio con la noticia y la difundió rápidamente por Europa generando un gran escándalo, ya que a pesar de que no le correspondían tareas reales, un miembro del principado no puede elegir su destino así como así. Además, la mayoría de los matrimonios tienen algún beneficio social, por lo que casarse con un acróbata no era la idea precisa de la familia.

Sin embargo, el amor duró muy poco y ambos se divorciaron en diciembre de 2004. Fue allí cuando se conoció la sede en donde se habían jurado amor eterno, ya que no hay ni siquiera registro fotográfico de aquella unión. La única foto pública que se conoce de ambos fue previo al flechazo a primera vista, cuando Estefanía le entregó un premio a Adans en un evento.

Estefanía de Mónaco

“Estefanía se comportó como una persona normal, cuidando a mi familia, interesándose por mi padre, por mi madre… Vivió conmigo en la caravana durante los meses de verano y estábamos aparcados al lado del circo. Yo fui muy feliz. Lo que más me gustaba de ella eran sus ojos verdes, son penetrantes... Fue un conjunto de todo, su mirada, su forma de hablar, su personalidad, su humildad… No lo sé explicar”, contó Peres en un reality donde participó 16 años después de lo ocurrido.

A día de hoy, Estefanía de Mónaco se encuentra soltera luego de que su segundo matrimonio también durara un solo años, de 1995 a 1996. El principado de los Grimaldi tiene un largo historial en lo que respecta a la vida amorosas de sus integrantes.