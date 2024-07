Hace poco trascendió que Carla Vigo, sobrina de Letizia Ortiz estaba "enamorada totalmente". Tras la data compartida por una amiga de ella, la misma joven se atrevió a dejar ver su felicidad con el mundo, publicando en sus redes sociales una foto en la que se ve a ella y a su novio Xavier Macías dándose un apasionado beso. Junto a la imagen, escribió la declaración: "Te amo, @xmaciasss19".

Aunque Carla reside en Madrid y Xavi en Barcelona, la distancia no ha sido un obstáculo para esta pareja. Han logrado verse varias veces en pocas semanas, consolidando su relación y aumentando la ilusión. La joven ha demostrado estar muy enamorada y ha defendido a su novio en redes sociales frente a ciertos comentarios críticos que surgieron tras la publicación de su foto juntos.

Quién es Xavier, el nuevo novio de Carla Vigo

Una seguidora expresó sus dudas diciendo: "Ojalá no esté jugando contigo y sea cariño de verdad!!! Que de esas fotos y esas pintas ya he visto muchos!!! Suerte". Carla no dudó en responder con firmeza: "¿Qué pintas? Porque lleva tatuajes es que decís cada tontería que yo me quedo loca la verdad". Con estas palabras, dejó claro que Xavi la "cuida" y la trata "como una reina".

No todos en el círculo cercano de Carla Vigo comparten su entusiasmo por esta relación. La misma amiga que reveló el romance comentó que "ese chico lo único que busca es ser popular, no le demuestra el menor cariño, pero ella parece embobada y no se da cuenta de que esta relación acabará haciéndole mucho daño. El día menos pensado se va a encontrar más sola que la una. Y mira que le intentamos abrir los ojos pero, como le digo, se ha enamorado hasta las trancas y es incapaz de ver lo que le conviene esta relación".

Carla Vigo y Xavier Macías

Es importante destacar que Carla Vigo no es ajena a las relaciones amorosas complicadas. Su última relación seria fue con Álvaro Uceda en 2022, con quien convivió durante un año y medio en casa de sus suegros antes de que la relación terminara. Posteriormente, se reconciliaron brevemente en 2023 cuando la joven estuvo ingresada y Álvaro fue uno de sus grandes apoyos, aunque el amor volvió a romperse poco tiempo después.

Solo el tiempo dirá si la relación de Carla Vigo y Xavier Macías es un amor pasajero o si tiene potencial para convertirse en algo más duradero. Por ahora, del afortunado se conoce que es de Barcelona, futbolista, amante de los tatuajes y la fotografía. Tiene su perfil de Instagram en privado y hasta el momento lleva una vida sin llamar la atención de la prensa.

AM