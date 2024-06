Horas atrás, se conoció la noticia del embarazo de Anabel Pantoja. La influencer y conductora está esperando su primer hijo junto a su pareja, David Rodríguez, y decidió contárselo al mundo estando de cuatro meses de gestación.

La nieta de Isabel Pantoja dio la primicia a la revista Lectura y aseguró: "Soy muy feliz. Se me olvida que estoy embarazada, estoy haciendo una vida normal, me pongo a cargar maletas en el avión. Estoy de cuatro meses, ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien".

En su cuenta de Instagram publicó la primera foto en la que se puede ver su panza y también una serie de historia de sus amigos y familiares que celebraron poder hacer pública la noticia.

El embarazo fallido de Anabel Pantoja

En la publicación de Instagram la influencer escribió: "Sin creerme este sueño, y todo gracias a ti Papi. Ahora no me salen las palabras, concretas y correctas, se me saltan las lágrimas de leer SMS desde las 7 de la mañana, con tanta felicidad y alegría por nosotros. Solo puedo decir, que es la etapa que quería y merecía. Y de la mano de mi mitad, que sabíamos que seríamos 3".

Finalmente, en su entrevista con Lectura, Anabel Pantoja reveló que el año pasado perdió un embarazo: "Estábamos buscando el bebé hace tiempo. El año pasado, en octubre, me quedé embarazada pero no pudo seguir adelante, fue de muy poco tiempo. Fue un palo".