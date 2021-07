Amber Heard fue mamá a través de la subrogación de vientre

Amber Heard fue mamá. La actriz de Acquaman sorprendió a sus fans luego de compartir la feliz noticia a través de sus redes sociales.

La actriz de 35 años dio la bienvenida a su primera hija el pasado 8 de abril por medio de la subrogación de vientre. "Estoy muy emocionada de compartir esta noticia con ustedes. Hace cuatro años decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo en mis propios términos", comenzó Amber en un extenso posteo en donde se la ve junto a su hija recién nacida, que duerme arriba de su pecho.



"Ahora aprecio lo radical que es para nosotras como mujeres pensar en una de las partes más fundamentales de nuestro destino de esta manera”, siguió la ex de Johnny Depp. "Espero que lleguemos a un punto en el que se normalice no querer un anillo para tener una cuna. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto", continuó Ámber poniendo sobre la mesa las cuestiones de cómo se viven las maternidades.

Luego, dio detalles del nacimiento de su hija y reveló su particular nombre: "Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Su nombre es Oonagh Paige Heard. Ella es el comienzo del resto de mi vida", expresó.

¿Cuál es el significado de la bebé de Amber Heard?

Oonagh Paige es un nombre lleno de significado para Amber Heard. Oonagh (también escrito Una y Oona) es un nombre de origen irlandés que significa "cordero".

El segundo nombre Paige es un tributo a su difunta madre Paige Heard, que falleció en mayo de 2020 con apenas 63 años. Su perdida fue un duro golpe para ella y por este motivo ha querido honrar su memoria.

"Oonagh es absolutamente hermosa y Amber está enamorada. Ella siempre supo que quería ser mamá, y este es su mayor deseo hecho realidad", revelaron fuentes cercanas a la actriz a Page Six.