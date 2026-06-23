Bear, el hijo de Liam Payne, recibirá una millonaria herencia tras la trágica muerte de su papá en Buenos Aires

La muerte de Liam Payne conmocionó al mundo de la música en octubre de 2024. El exintegrante de One Direction falleció a los 31 años tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, un hecho que generó repercusión internacional y provocó una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y millones de fanáticos.

Liam Payne y su hijo Bear

A más de un año de aquel episodio, se conocieron detalles sobre el destino de la fortuna que el artista acumuló a lo largo de su carrera. Según documentos judiciales difundidos recientemente, Liam Payne no dejó testamento, por lo que su patrimonio, valuado en alrededor de 29 millones de dólares, será heredado por su hijo Bear, fruto de su relación con la cantante Cheryl.

Bear heredará la fortuna que construyó Liam Payne

De acuerdo con la documentación presentada ante la Justicia, Bear Grey Payne, de nueve años, será el principal beneficiario de la herencia del cantante. El patrimonio quedará bajo la administración de Cheryl y del abogado Richard Mark Bray, quienes actuarán como administradores hasta que el menor alcance la mayoría de edad.

Liam Payne y su hijo Bear

Tras la muerte de Liam Payne, Cheryl utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje y pedir respeto en medio del duelo: "Liam no solo era una estrella del pop y una celebridad, sino también un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y el padre de nuestro hijo. Un hijo que ahora tiene que afrontar la realidad de no volver a ver a su padre jamás", finalizó. Aunque la pareja puso fin a su relación en 2018, ambos mantuvieron un vínculo cordial y compartieron la crianza de Bear, quien nació en 2017.

Qué dijo Kate Cassidy sobre el dinero de Liam Payne

Tras conocerse que Bear será el heredero de la fortuna, también trascendió que Kate Cassidy, la última novia de Liam Payne, no recibirá ninguna parte del patrimonio debido a que la pareja no estaba casada al momento de la muerte del cantante. La influencer ya había respondido a las especulaciones sobre su supuesto interés económico durante una entrevista concedida a The Sun en 2025. Allí negó rotundamente haber mantenido una relación basada en cuestiones financieras.

Liam Payne y Kate Cassidy

"Cuando la gente viene y me señala con el dedo diciendo: 'Recibiste una asignación y tenías gastos de manutención', o lo que sea, al final del día no es asunto de nadie más que de Liam y mío", aseguró al medio británico. Además, remarcó que nunca dependió económicamente del artista: "Nunca le pedí dinero. Sí, es molesto, pero se trata de tener la piel dura, y nunca voy a dejar que nadie me diga cómo era mi relación con Liam. Las únicas dos personas que realmente saben lo fuerte que era nuestra relación somos Liam y yo", concluyó. Kate Cassidy B Liam Payne estuvieron en pareja durante aproximadamente dos años hasta la inesperada muerte del cantante, una tragedia que generó una enorme repercusión mundial y reunió nuevamente a sus excompañeros de One Direction para darle el último adiós.