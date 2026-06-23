Así restauró su casa Jimena Monteverde, construida hace 170 años y reciclada por completo

Jimena Monteverde inició en 2023 un proyecto de restauración que transformó una casona histórica en un espacio pensado para compartir en familia. Con un enfoque que combina tradición y funcionalidad, trabajó en la recuperación de ambientes clave y en la adaptación de la propiedad a las necesidades de la rutina. La propuesta se consolidó como un proceso que une pasado y presente, manteniendo la esencia original mientras incorpora detalles prácticos y modernos.

Jimena Monteverde restauró por completo una casona construida hace 170 años

Jimena Monteverde llevó adelante una remodelación integral que permitió renovar cada rincón de una construcción con más de un siglo de historia. El trabajo realizado se centró en la practicidad y en la recuperación de espacios, logrando que la casa se convierta en un lugar habitable y coherente con las tendencias de interiorismo actuales. La intervención se desarrolló de manera progresiva, con la incorporación de mejoras que respetan la identidad colonial y al mismo tiempo aportan comodidad.

Jimena Monteverde

La reconocida cocinera inició en 2023 un largo proceso de restauración de una propiedad que adquirió en 25 de Mayo. La residencia, conocida como “El Tordillo”, fue construida en 1854 y presentaba un estado que requería importantes arreglos. Con el correr de los meses fue compartiendo en sus redes sociales cómo avanzaban las modificaciones, que incluyeron desde la cocina hasta los espacios comunes, con el objetivo de adaptarla a las necesidades diarias.

Junto a su esposo, Jimena Monteverde se propuso recuperar cada ambiente respetando la esencia colonial, pero incorporando elementos que aportaran comodidad y modernidad. Para llevar adelante el proyecto, convocaron a la diseñadora de interiores Irene Pérez Ambrosius, quien supervisó y ejecutó los trabajos de restauración. La propuesta incluyó pintura, renovación de muebles, recuperación de detalles originales y mejoras estructurales que permitieron transformar la casa en un espacio funcional.

Uno de los puntos centrales de la remodelación fue la cocina, considerada el corazón del hogar para la chef. En las fotos que compartió en su Instagram, se apreciaba un horno a leña de gran tamaño que marcaba la impronta rústica del espacio. Allí decidieron adaptar el interiorismo para que se adapte a este mobiliario, pero modificando los azulejos, logrando un espacio donde la tradición se combina con la funcionalidad. El comedor y la sala principal también fueron restaurados, manteniendo la esencia colonial con pisos originales y detalles en madera y hierro.

Con estilo rústico y detalles modernos: Jimena Monteverde recicló por completo su casa de campo

La restauración que inició Jimena Monteverde alcanzó cada rincón de la propiedad. Se recuperaron paredes respetando los colores originales, se incorporaron mesas ratonas y objetos decorativos antiguos, y se renovaron ambientes para que resultaran más prácticos. El resultado fue una casa que conserva su identidad histórica, pero que al mismo tiempo ofrece espacios adaptados a la vida moderna. La intervención permitió que la familia pudiera disfrutar de la casona tanto en vacaciones como en fines de semana, con ambientes funcionales.

Remodelación de la casona de Jimena Monteverde

En las imágenes que compartió la cocinera en sus redes sociales, se destacó que el reciclaje de la propiedad no se centró solo en el interior. Los jardines amplios y el entorno natural fueron acondicionados para ofrecer serenidad y contacto con la naturaleza. Se trabajó en la pintura exterior de la casona, manteniendo el estilo colonial, con un tono claro con tejas en tono ladrillo y una galería con pilares de madera que completaron la escena. Estos detalles reforzaron la idea de un hogar que mantiene la esencia de su construcción original.

Cada detalle de la restauración fue pensado para unir pasado y presente. La recuperación de pisos y paredes convive con la incorporación de muebles modernos y funcionales, logrando un equilibrio entre lo histórico y lo contemporáneo. La propuesta se consolidó como un ejemplo de cómo una propiedad con más de 170 años puede transformarse en un espacio práctico sin perder su esencia. La restauración iniciada en 2023 marcó un antes y un después en la casona de Jimena Monteverde, que ahora disfruta de un espacio que une tradición y modernidad.

Remodelación de la casona de Jimena Monteverde

Jimena Monteverde llevó adelante un proyecto de restauración que comenzó en 2023 y que transformó una construcción histórica en un espacio pensado para la vida cotidiana. La intervención incluyó la cocina, los ambientes principales y los espacios exteriores, con el objetivo de lograr practicidad y funcionalidad sin perder la esencia colonial de la propiedad. El resultado es una casa que une tradición y presente, ofreciendo ambientes adaptados al disfrute familiar.

VDV