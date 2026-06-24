Así fue el emotivo encuentro de Milenka, la hija de Marley, con la mujer que la gestó

El martes por la moche, por la pantalla de Telefe, Marley vivió uno de los momentos más significantes: el reecuentro de su hija, Milenka, con Kassandra, la mujer que la gestó. El importante momento fue registrado por las cámaras de Por el mundo Mundial , donde la mujer junto a su hijo, interactuaron con la bebé, quien se mostró alegre junto a su padre.

La emoción de Marley por Milenka y Kasandra

El 28 de diciembre de 2024, Marley le dio la bienvenida a Milenka, su segunda hija. Como Mirko, la pequeña nació mediante vientre subrogado que se trata de un método de reproducción en el cual una mujer gesta y da a luz a un bebé para otra personal. En este caso, la procedimiento se realizó en Estados Unidos y como el conductor se encuentra en aquel territorio con su familia cubriendo el Mundial decidió que era el momento justo para que se de esta emotiva reunión.

“Tengo como un gracias eterno para ella, porque ella es tan, tan buena”, fueron las palabras de Marley hacia Kasandra en su primer encuentro frente a la cámara. Además, ambos recordaron el día que nació la pequeña, que ocurrió en una fecha inesperada lo que hizo que el conductor llegara casi a tiempo para recibir a su hija. Luego de esta primer encuentro entre los adultos, la mujer presentó a su hijo de 17 años.

Pero el momento más esperado no tardó en llegar: Milenka fue hacia los brazos de Kasandra. “Es hermosa”, expresó la mujer mientras Marley le explicaba a su hija que ella fue la mujer que la cuido mucho. Entre sonrisas, la pequeña se presentó anunciando su nombre, momento que llenó de ternura a todos.

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