miércoles 24 de junio del 2026
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Así fue el emotivo encuentro de Milenka, la hija de Marley, con la mujer que la gestó

El conductor y su hija se reencontraron con Kasandra, la mujer estadounidense que gestó a la bebé mediante subrogación de vientre.

Marley y su hija Milenka
Marley y su hija Milenka | Instagram

El martes por la moche, por la pantalla de Telefe, Marley vivió uno de los momentos más significantes: el reecuentro de su hija, Milenka, con Kassandra, la mujer que la gestó. El importante momento fue registrado por las cámaras de  Por el mundo Mundial , donde la mujer junto a su hijo, interactuaron con la bebé, quien se mostró alegre junto a su padre. 

La emoción de Marley por Milenka y Kasandra 

El 28 de diciembre de 2024, Marley le dio la bienvenida a Milenka, su segunda hija. Como Mirko, la pequeña nació mediante vientre subrogado que se trata de un método de reproducción en el cual  una mujer gesta y da a luz a un bebé para otra personal. En este caso, la procedimiento se realizó en Estados Unidos y como el conductor se encuentra en aquel territorio con su familia cubriendo el Mundial decidió que era el momento justo para que se de esta emotiva reunión. 

Marley y sus hijos Mirko y Milenka junto a Ian Lucas

 “Tengo como un gracias eterno para ella, porque ella es tan, tan buena”, fueron las palabras de Marley hacia Kasandra en su primer encuentro frente a la cámara. Además, ambos recordaron el día que nació la pequeña, que ocurrió en una fecha inesperada lo que hizo que el conductor llegara casi a tiempo para recibir a su hija. Luego de esta primer encuentro entre los adultos, la mujer presentó a su hijo de 17 años. 

Pero el momento más esperado no tardó en llegar: Milenka fue hacia los brazos de Kasandra. “Es hermosa”, expresó la mujer mientras Marley le explicaba a su hija que ella fue la mujer que la cuido mucho. Entre sonrisas, la pequeña se presentó anunciando su nombre, momento que llenó de ternura a todos. 

 

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