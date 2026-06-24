Duelo de looks: Pampita y Zaira Nara deslumbraron en Estados Unidos con vestidos de noche en el color que es tendencia

En el marco de la cobertura del Mundial 2026, Pampita y Zaira Nara no pasaron desapercibidas con sus elecciones de vestuario confirmando qué color pisa fuerte esta temporada y cómo llevarlo con total sofisticación.

Pampita.

Pampita: brillo y sensualidad en color cobre

Pampita, siempre impecable, eligió para una de sus noches en Miami un look que combinó glamour y sensualidad a la perfección. La modelo deslumbró con un minivestido ajustado al cuerpo, de mangas largas y cuello base, totalmente bordado en lentejuelas de color cobre o marrón metalizado. Este material no solo le aportó un brillo espectacular, ideal para un evento nocturno, sino que también realzó su figura de manera muy elegante.

Pampita en Miami

Uno de los detalles más impactantes del diseño fue la gran espalda descubierta, que sumó un toque de audacia sin perder la sofisticación que la caracteriza. El vestido cuenta con una caída fluida en la zona lumbar que enmarca la espalda. Completó su outfit con sandalias de taco alto metalizadas en tono bronce, un peinado recogido tirante que dejó su rostro despejado y un maquillaje natural pero definido.

Zaira Nara dio cátedra de estilo con un vestido de encaje

Zaira Nara, por su parte, optó por un estilo diferente pero igual de impactante, demostrando la versatilidad del marrón. La menor de las hermanas Nara lució un diseño confeccionado en encaje marrón chocolate con transparencias. El outfit consistió en un vestido recto con tirantes finos con detalles de volados, logrando un look sensual y muy femenino.

El impactante look de Zaira Nara

Para complementar su estilismo Zaira sumó una campera de cuero estilo motoquera en un tono marrón más claro, aportando un aire más descontracturado y canchero. Llevó el cabello suelto con ondas naturales y un maquillaje sutil, fiel a su estilo más relajado pero siempre chic.

El denominador común en los looks de ambas modelos fue, sin duda, la elección del color marrón. Esta tonalidad, en sus diversas gamas que van desde el chocolate intenso hasta el cobre metalizado pasando por el suela, se consagra como el color tendencia de la temporada, desplazando incluso al clásico negro en ocasiones de noche. Pampita y Zaira demostraron que el marrón es una opción sumamente elegante, sofisticada y versátil, capaz de adaptarse a diferentes estilos y texturas.

Zaira Nara

Ya sea en una versión full con brillos y metalizada como la de Pampita, o en una propuesta más romántica y sensual con encaje y cuero como la de Zaira Nara, el marrón aporta calidez y distinción. Ambas supieron cómo incorporarlo en outfits nocturnos, logrando resultados espectaculares que sirvieron de inspiración para muchas. Cada una brilló con luz propia y fiel a su personalidad, dejando claro que el marrón es el color a tener en cuenta para los próximos looks de noche.