Ben Affleck y Jennifer López, más conocidos como Bennifer, tuvieron un intenso romance entre 2002 y 2004. Aunque luego de la ruptura y el correr de los años, la pareja volvió a apostar al amor y se dieron una segunda oportunidad, el director y actor ganador del Oscar, dio una entrevista para Wall Street Journal, donde reveló que podría pedirle matrimonio a JLo.

Ben Affleck estaría por proponerla matrimonio a Jennifer López

Affleck dio una entrevista para el periódico con la intención de hablar de su última película, “The Tender Bar”. Pero, el entrevistador logró derivar la conversación y hacer que Ben hable sobre la historia de amor con Jennifer, con quien se encuentra viviendo una segunda etapa de romance, y aseguró que espera volver a casarse algún día.

Todo comenzó cuando el periodista comentó “Ser un buen marido, en el futuro. ¿Podemos hablar de tu relación actual con Jennifer López?”. "Puedes escribir conjeturas sobre ello, pero una de las lecciones más duras que he aprendido es que no es prudente compartir todo con el mundo" aseguró Ben, dando a entender por qué decidió eliminar su cuenta de Instagram.

"Me considero un afortunado. Me he beneficiado de segundas oportunidades y soy consciente de que otras personas ni siquiera tienen una primera oportunidad. He tenido segundas oportunidades en mi carrera. He tenido segundas oportunidades como ser humano. La vida es difícil y siempre estamos fracasando y esperamos aprender de esos fracasos" expresó Ben Affleck sobre la historia de amor con Jennifer López.

