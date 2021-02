La grave acusación de Charisma Carpenter, de Buffy la Cazavampiros, contra Joss Whedon

Charisma Carpenter, quien le dio vida a Cordelia Chase en Buffy la Cazavampiros y Angel, realizó este miércoles una grave acusación contra Joss Whedon, creador de ambas series éxitos de los 90.

Titulado “Mi verdad”, Carpenter realizó un posteo en el cual contó en detalle cómo fue maltratada psicológicamente por el productor y realizador. El detonante de este mensaje surgió luego de que la actriz escuchara acusaciones similares por parte del actor de Liga de la Justicia, Ray Fisher, quien también acusó a Whedon de maltrato.



“Joss Whedon abusó de su poder en numerosas ocasiones mientras trabajamos juntos. Mientras él encontraba este mal comportamiento entretenido, eso sirvió para intensificar mi ansiedad a la hora de actuar, para hacerme sentir vulnerable y alejarme de mis compañeros”, escribió la actriz.



Charisma reveló que esto se intensificó cuando quedó embarazada en medio de la serie y al informarle a Whedon la noticia, la reacción del productor la dejó atónita. “Me preguntó si ‘me lo iba a quedar’, y usó como arma mi feminidad. Atacó a mi personaje, se rió de mis creencias, me acusó de sabotear la serie, y finalmente me despidió la temporada siguiente a dar a luz”, detalló.



Asimismo, la actriz dijo que Whedon creó “un ambiente de trabajo hostil y tóxico” y lo describió como “un hombre malvado y mordaz, que denigraba a otras personas en público" buscando la competencia entre los miembros del cast.

El apoyo de Sarah Michelle Gellar a Charisma Carpenter tras su denuncia a Joss Whedon

Luego de que Charisma Carpenter hiciera oficial su denuncia, Sarah Michelle Gellar, la protagonista de Buffy la cazavampiros, también habló de las acusaciones. En una publicación en su cuenta de Instagram, evitó hablar del tema pero aseguró que apoya a las personas que cuentan sus testimonios sobre situaciones de abuso.

“Si bien estoy orgullosa de que mi nombre esté asociado con Buffy Summers, no quiero que me asocien para siempre con el nombre de Joss Whedon”, escribió Gellar. “Estoy más concentrada en cuidar a mi familia y sobrevivir a una pandemia actualmente, por lo que no haré más declaraciones en este momento. Pero estoy con todos los sobrevivientes de abuso y estoy orgullosa de ellos por hablar”.