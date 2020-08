Conmoción por el fallecimiento del productor internacional, Salvador Varela

View this post on Instagram

El, era mi papa. pero era mucho mas que eso, era mi heroe, mi maestro, mi respaldo, mi mejor amigo, mi socio, mi complice y confidente. Me lleno de amor desde el dia que naci, hasta el dia de hoy, que decidio, no despertar mas, y volar alto a las estrellas. Es, por mucho, el dia mas triste de mi vida, lo voy a extrañar siempre. Densansa en paz, y vuela muy alto papacito hermoso❤❤❤ Hoy el teatro en mexico, esta de luto, partio un grande del teatro. Dencase en paz mi padre, Don Salvador Varela.