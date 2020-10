Conmoción por el fallecimiento de Johnny Leeze por Covid-19

Johnny Leeze falleció a los 78 años tras dar positivo de Coronavirus. Fue el último fin de semana cuando su hija Holly dio a conocer la triste noticia a un medio internacional y dio detalles acerca de cómo se encontraba antes de morir.

"Él era mi amigo, era un hombre muy fuerte. Era un gran tipo, un tipo realmente divertido. Realmente era amado por todos. Incluso por su ex esposa, que está conmigo hoy, mi mamá", expresó la joven al periódico Daily Star.

Totalmente devastada, Holly confesó: "No sé qué más decir. Simplemente no puedo entenderlo en este momento. Quiero decir mucho más sobre él, pero no sé qué decir".

La estrella británica había sufrido un infarto por lo que tuvieron que trasladarlo a un centro de atención médica. Interpretó a "Harry Clayton" en la telenovela Coronation Street en 1985 así como también otros éxitos de la época.

En el 2007 apareció por última vez en la serie televisiva Life On Mars y hoy el mundo del espectáculo llora su partida.