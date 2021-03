Día Internacional de la Mujer: los discursos de las famosas más impactantes

El Día Internacional de la Mujer es la fecha emblema para reivindicar la lucha feminista. Pero las posturas políticas de las diversas celebridades no tienen un día sino que se fueron desarrollando a lo largo de los últimos años.

Figuras como Emma Watson, Cynthia Nixon, Natalie Portman y Oprah Winfrey marcaron la historia con la fuerza de sus discursos que pusieron en jaque a la industria de Hollywood. Teniendo a las alfombras rojas más importantes como marco estas celebridades dieron un pequeño giro feminista.

Natalie Portman

En el marco del Women’s March de Los Ángeles, Natalie Portman sorprendió con su testimonio y confirmó haber sido "sexualizada" por los diferentes productores. "A los 13 años, cuando abrí por primera vez un fan-mail, me encontré con una fantasía sexual de violación que un hombre me había escrito . Además, en la radio de mi pueblo se armó una cuenta regresiva hasta el día de mi cumpleaños número 18, edad a partir de la cual era legal dormir conmigo", dijo y aseguró que debió "cambiar de imagen" para que la valoren.

"Por eso acentué mi imagen de seriedad y amor por los libros, adopté una forma de vestir elegante y aprendí a contenerme para construir una reputación que me permitiera sentirme segura y escuchada, una persona digna de respeto", disparó.

Emma Watson

Emma Watson dejó al mundo boquiabierto dio un emotivo discurso ante las Naciones Unidas en 2014, en el que defendió la igualdad política, económica y social de los sexos, en el marco de la campaña #HeForShe que tiene como objetivo por la iniciativa para eliminar los estereotipos de género. Además, exhortó a hombres y mujeres a luchar por la libertad y el feminismo.

Cynthia Nixon

Cynthia Nixon, la actriz de Sex and the city conmovió cuando se dedicó a recitar un poema en el que narra las exigencias a las que culturalmente se someten a las mujeres. “Se una señora, decían… Tu falda es muy corta. Tu camiseta es muy corta. Tus pantalones son demasiado estrechos. No muestres tanta piel. No muestras tus muslos", dice parte del escrito que se representó junto a un video de la revista Girls Girls Girls Magazine.

Oprah Winfrey

Oprah fue una de las presentadoras que hizo historia en la entrega de los Golden Globes de 20018, la presentadora dio un discurso que emocionó hasta las lágrimas: “Por demasiado tiempo las mujeres fueron ignoradas cuando se animaban a contar su verdad sobre el poder que tienen los hombres. Pero su tiempo se acabó. Su tiempo se acabó", dijo en la transmisión.

"Su tiempo se acabó. Quiero que todas las chicas que están mirando la televisión en este momento sepan que hay en el horizonte un nuevo amanecer. Y cuando ese día finalmente llegue, va a ser porque un montón de mujeres maravillosas y muchos hombres fenomenales están luchando fuerte", disparó.