La modelo y actriz Emily Ratajkowski denunció al cantante Robin Thicke por acoso sexual. El escalofriante hecho se dio en 2013 durante el rodaje del videoclip de “Blurred Lines”, el tema que grabó junto a Pharrell Williams y T.I.

La confesión fue parte del libro que escribió la diosa "My Body" y cuyas líneas reprodujo el The Times. “De repente, de la nada, sentí la frialdad y la sorpresa de las manos de un extraño apretando mis pechos desnudos desde atrás. Me corrí instintivamente y lo vi a Robin Thicke”, dice en el texto.

De acuerdo a su relato, fue en ese momento que la directora del video Diane Martel, lo vio y le preguntó que hacía. "Él sonrió con una sonrisa socarrona y retrocedió a tropezones, con los ojos ocultos tras sus gafas de sol. Mi cabeza se volvió hacia la oscuridad”, sigue Emily Ratajkowski en su relato.

Emily Ratajkowski se animó a denunciar a su abusador públicamente.

Luego, la modelo reveló cuál fue su reacción en ese momento. "Me encogí de hombros, evitando el contacto visual, sintiendo el calor de la humillación bombear a través de mi cuerpo. No reaccioné, no realmente, no como debería haberlo hecho", añadió.

Esta versión fue confirmada también por la directora quien aseguró: “Recuerdo el momento en que le agarró los pechos. Uno en cada mano. Él estaba de pie detrás de ella, ya que ambos estaban de perfil. Grité con mi voz muy agresiva de Brooklyn: ‘¡¿Qué estás haciendo?! ¡Se acabó el rodaje!”.

Emily Ratajkowski denunció al músico Robin Thicke por acoso.