Eva Herzigová selló una historia de amor de 25 años: así fue su boda con Gregorio Marsiaj en Turín

Existieron romances que esquivaron los calendarios impuestos y prefirieron madurar a fuego lento, convirtiéndose en el ejemplo perfecto de que el compromiso real no necesitó de urgencias. La ex top model Eva Herzigová y el empresario Gregorio Marsiaj encarnaron esta filosofía: tras veinticinco años recorriendo el mundo juntos y viendo crecer a sus tres hijos, la pareja decidió oficializar su unión en una jornada mágica en Turín.

El norte de Italia fue el escenario de este esperado enlace, que se alejó de la ostentación habitual de las celebraciones de famosos para abrazar una atmósfera íntima, cargada de autenticidad y sofisticación natural.

La ex modelo checa Eva Herzigová y el empresario Gregorio Marsiaj se casaron.

Eva Herzigová y Gregorio Marsiaj, un encuentro que cambió el rumbo de sus vidas

El inicio de esta historia se remontó a principios de los años 2000, un periodo en el que Eva ya ostentaba el título de icono global tras su paso por las pasarelas más prestigiosas del mundo. Aquel encuentro casual en un aeropuerto, durante una escala inesperada, marcó el comienzo de una conexión inmediata que desafió los pronósticos de una industria marcada por la fugacidad. Gregorio, empresario de origen italiano, cautivó a la modelo con una visión de vida anclada en la discreción y el valor de los vínculos sólidos. A partir de ese momento, la pareja construyó un proyecto de vida que floreció lejos de las cámaras, cimentado en el apoyo mutuo y en la crianza de sus hijos, George, Philip y Edward.

La boda de Eva Herzigová y Gregorio Marsiaj.

Esta trayectoria de un cuarto de siglo culminó finalmente en el altar, donde sellaron un vínculo que ya contaba con décadas de experiencias compartidas, triunfos y retos superados como equipo. A lo largo de estos años, ambos supieron equilibrar las exigencias de la carrera de ella —que durante años definió la estética de los 90— con la estabilidad empresarial de él en Italia. Esta madurez emocional se reflejó en la decisión de casarse ahora, cuando sus hijos ya crecieron, permitiéndoles disfrutar de un evento mucho más consciente, pausado y profundamente significativo para todo su círculo íntimo.

Una familia modelo: Eva Herzigová y Gregorio Marsiaj junto a sus tres hijos en la revista Icon.

Un estilismo nupcial que abrazó la libertad y la historia

La elección de moda de Herzigová para su gran día capturó la esencia de una mujer que nunca olvidó su legado en la industria. La modelo se inclinó por una pieza midi de aire bohemio salida de los archivos de la casa Lanvin, una apuesta que rompió con los protocolos rígidos de los vestidos voluminosos y clásicos que suelen dominar las bodas de alto perfil.

Esta propuesta estilística resaltó su figura con una ligereza propia del boho-chic, lo cual demostró que la verdadera distinción radicó en la sencillez. Para Eva, recuperar una pieza de archivo no fue solo un gesto estético, sino un homenaje a la historia de la moda que ella misma ayudó a escribir.

Cada detalle del look acompañó esta visión relajada pero impecable: un moño desenfadado despejó su rostro, mientras que las sandalias adornadas con delicados lazos y el ramo de rosas en tonos melocotón añadieron la nota de romanticismo necesaria.

En el interior de la iglesia de San Vito, la decoración floral armonizó con este aura serena, donde las flores naturales crearon un escenario casi etéreo que conectó con la naturaleza de Turín. La llegada de la novia, escoltada por su padre, marcó el inicio de un servicio religioso donde la emoción y la historia personal primaron sobre cualquier despliegue técnico, consolidando su imagen como una novia atemporal.

Eva Herzigová apostó por un diseño de Lanvin 2021.

Más allá del impecable diseño nupcial, lo que verdaderamente conmovió fue la coreografía familiar que articuló la ceremonia. La entrada del novio, quien llegó al lugar al volante de un sofisticado Aston Martin V8, se convirtió en un gesto de complicidad absoluta al estar junto a sus tres hijos, George, Philip y Edward.

El evento en Turín representó el broche de oro a una trayectoria compartida, donde la pareja confirmó que, incluso después de 25 años, el amor mantuvo intacta su capacidad de sorprender. La unión entre Eva Herzigová, Gregorio Marsiaj envió un mensaje claro a sus invitados: la elegancia consistió en saber elegir lo que realmente importó, ya fuera una pieza de archivo histórica o una vida entera de recuerdos junto a las personas queridas.