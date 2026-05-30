Así fue el casamiento de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo: sin invitados, lejos de la Argentina y rodeados de agua

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo conforman uno de los matrimonios más sólidos y consolidados del ambiente artístico. A lo largo de los años, la actriz y el cantante construyeron una historia de amor alejada de los escándalos mediáticos, aunque siempre despertaron el interés de la prensa y del público. Ambos mantuvieron un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada, priorizando sus respectivas carreras profesionales. Sin embargo, en cada fecha especial, la artista suele rendir homenaje a su vínculo. En una de esas ocasiones, compartió una serie de imágenes inéditas de su casamiento con el músico.

Natalia Oreiro brindó detalles de su casamiento con Ricardo Mollo

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo se casaron en secreto el 31 de diciembre de 2001, durante una ceremonia íntima celebrada en Brasil. La pareja decidió mantener su boda alejada de la exposición mediática, por tal razón decidieron contratar un barco, un orador que llevó adelante la lectura de los votos matrimoniales y una persona de su círculo privado que se encargó de inmortalizar el momento a través de la creación de un video.

Casamiento de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo en Brasil | Captura de pantalla de Instagram

En el video que la intérprete compartió a través de su cuenta de Instagram para homenajear su historia de amor con el cantante al cumplirse 20 años de aquel inolvidable momento, se los puede ver juntos a bordo de una embarcación, lejos de Argentina, navegando por aguas cristalinas mientras varios delfines nadaban a su alrededor. En las imágenes aparece el capitán como encargado de ser el que lea las manifestaciones de los novios donde expresan su compromiso, amor, respeto y la voluntad de acompañarse en las distintas etapas de la vida.

En paralelo, la pareja, visiblemente emocionada, escucha con atención la lectura del acta matrimonial, reflejando el espíritu íntimo y sencillo que caracterizó la ceremonia. Lejos de las grandes ostentaciones, ambos optaron por looks descontracturados. Mollo lució una remera negra sin mangas, mientras que Oreiro eligió un solero blanco de escote en “V”, con delicados detalles bordados, encaje y transparencias en la zona del torso. El diseño se completaba con finas tiras sobre los hombros. Como accesorios, la actriz sumó un ramo de flores rojas y blancas y una vincha floral haciendo juego, un clásico infalible en el universo nupcial.

Tras la lectura de las palabras pronunciadas por el responsable de la embarcación, los novios sellaron el momento con un apasionado beso. Este gesto marcó el punto culminante que quedó grabada como uno de los capítulos más especiales de su historia de amor. Aunque en las imágenes propiciadas no se llega a observar, en lugar de alianzas tradicionales, se hicieron tatuajes en los dedos anulares como símbolo de su unión.

El beso entre Natalia Oreiro y Ricardo Mollo en Brasil luego de casarse | Captura de pantalla de Instagram

Así fue la boda Natalia Oreiro y Ricardo Mollo

Este año, Natalia Oreiro y Ricardo Mollo cumplen 25 años de casados. Un cuarto de siglo en los que decidieron preservar su intimidad del ojo de las cámaras. No obstante, en algunas declaraciones públicas, fue la propia dramaturga quien deslizó algunos detalles de cómo fue el día en el que decidieron dar un paso más en su noviazgo y casarse: aquella boda se realizó el último día del 2001 en un pequeño pueblo del norte de Brasil y contó con muy pocos invitados.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo | Instagram

Meses antes, Natalia y Ricardo se habían conocido en una clase de yoga hindú. Él es 20 años mayor que ella: en ese momento, el vocalista de Divididos 43 y la actriz de telenovelas 23. “Me casé con un hombre increíble y sigo muy enamorada. No fue secreto, fue de a dos. Es una persona luminosa, creo que es la persona que más cree en mí, incluso más que yo; él me motiva mucho a superarme”, dijo en una entrevista brindada años atrás donde destaca el lado más sensible de su esposo y qué es lo que la terminó de enamorar. En esta línea, en diálogo con Revista Caras, remarcó: “La única vez que me enamoré de un amor real y profundo fue de Ricardo”.

A casi un cuarto de siglo de aquel “sí, quiero”, Natalia Oreiro y Ricardo Mollo continúan sosteniendo el mismo perfil discreto y alejado de las grandes ostentaciones. La diferencia de edad nunca fue un obstáculo para construir una vida en común marcada por el compañerismo y los proyectos compartidos. En 2012, la pareja dio un nuevo paso en su historia al convertirse en padres de Merlín Atahualpa, consolidando así una familia que, con el paso de los años, se mantiene tan unida como el primer día.