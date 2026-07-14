El presente de Boy Olmi a los 70 años, marcado por su búsqueda existencial, los mandatos y el amor a Carola Reyna

A los 70 años, Boy Olmi atraviesa una etapa de profunda reflexión personal. El actor y director presenta BOY, un unipersonal que utiliza como punto de partida para preguntarse quién es en el presente y explorar temas como la identidad, los mandatos familiares y la condición humana.

Boy Olmi

En diálogo con Clarín, Boy Olmi explicó que la obra nació como "un experimento sobre la identidad" y una forma de compartir preguntas que, según considera, atraviesan a todas las personas. Con dirección y dramaturgia de Shumi Gauto, el unipersonal es el resultado de un proceso creativo de dos años durante el cual ambos trabajaron sobre las experiencias y reflexiones del actor.

De qué trata Boy, la última obra de Boy Olmi

Durante la entrevista, Boy Olmi contó que BOY no busca ofrecer respuestas, sino invitar al público a reflexionar sobre la identidad y las experiencias que moldean a cada persona. Según explicó, el espectáculo pone el foco en las preguntas que siguen presentes con el paso de los años y en los mandatos que muchas veces acompañan a las personas desde la infancia.

Boy Olmi

Uno de los ejemplos que compartió tiene que ver con su propio nombre. El actor recordó que tanto su padre, su abuelo como su bisabuelo se llamaban Carlos, una tradición familiar que también continuó con su hijo. Sin embargo, explicó que esa historia comenzó a cambiar con el nacimiento de su nieta Sira, una experiencia que también lo llevó a reflexionar sobre el peso simbólico de los legados familiares y la posibilidad de construir nuevos caminos.

El vínculo de Carola Reyna y Boy Olmi

Otro de los aspectos sobre los que habló fue su relación con Carola Reyna, con quien comparte la vida desde hace tres décadas. Boy Olmi aseguró que el amor "va mutando" con el paso del tiempo y que, después del enamoramiento inicial, el vínculo se fortalece a partir de una elección consciente que se renueva cada día.

Boy Olmi y Carola Reyna

Para explicar esa transformación, Boy Olmi recurrió a una metáfora: comparó la relación con una casa que, con los años, se llena de recuerdos, historias y experiencias compartidas. Según expresó, esa construcción conjunta les permitió consolidar una pareja en la que todavía hay espacio para las novedades y los proyectos, manteniendo vivo el deseo de seguir creciendo juntos.

La reflexión de Boy Olmi sobre Instagram y el impacto de la tecnología

Boy Olmi también compartió su mirada sobre las redes sociales y el avance de la tecnología. Aunque reconoció que plataformas como Instagram son herramientas fundamentales para difundir proyectos y conectar con el público, advirtió que también pueden generar una relación de dependencia: "Es cocaína hecha a la medida de cada uno", explicó.

Boy Olmi

El actor consideró que el uso excesivo de estas plataformas puede afectar la capacidad de las personas para conectar con su entorno y tomar decisiones guiadas por su propia intuición. Aun así, Boy Olmi aclaró que no rechaza la tecnología, sino que invita a utilizarla como una herramienta sin perder el contacto con la realidad ni con las experiencias que se viven fuera de las pantallas.