Evaluna y Camilo suelen mantenerse bastante activos en sus redes sociales, comparten el gusto de mostrar el día a día con sus hijas, su familia y los distintos momentos divertidos que disfrutan. Pero en esta oportunidad la cantante sorprendió a su esposo con un tatuaje, otro gusto que ambos tienen en común.

Camilo y Evaluna

Evaluna sorprendió a Camilo con un tatuaje nuevo

Como cada semana, la pareja sube a su canal de YouTube un nuevo video mostrando sus días con La Tribu, nombre cariñoso que decidieron para sus fans. En el día de ayer, Evaluna subió un pequeño video a sus redes como adelantó de lo que se viene en el próximo para su canal. En este le dejó una grata sorpresa a Camilo.

Evaluna

A principio de año, la hija de Ricardo Montaner tenía 38 tatuajes en todo su cuerpo pero ahora, a pocos meses de haber nacido Amaranto la segunda hija de ella y del cantante colombiano, Evaluna decidió hacerse otro tatuaje, pero en esta ocasión sería sorpresa, nadie sabría que se haría hasta que esté listo.

Camilo, Evaluna, Índigo y Amaranto

“Camilo está ahí en el comedor y no sabe qué me voy a tatuar. Es una sorpresa para él. El Camilo lo tengo desde hace mucho, pero esto es de una carta que me hizo, no sé si para mi cumple o para el Día de la Madre”, contó Evaluna en el video mostrando el boceto original del nuevo tatuaje que estará en su clavícula.

Mientras a la cantante la tatuaban, su familia estaba dando vueltas por la casa, Camilo estaba sentado con su computadora realizando cosas, mientras que el hermano y la cuñada de Evaluna pudieron apreciar el tatuaje antes que él y se emocionaron muchísimo. “Tengo planeado seguirte amando. Tuyo” es la frase que la hija de Ricardo Montaner decidió realizarse.

Evaluna y Camilo

Al pararse en frente de Camilo, Evaluna le muestra su hombro sorprendiendo al artista “Esa es mi letra ¿Qué es eso? ¿Cuándo te dije yo eso?", pregunta atónito el artista Colombiano, por lo que ella termina explicándole que es de una carta de él. “Mi amor… Y lo sigo creyendo, sigo teniendo planeado amarte para siempre. Si llego a saber que te lo ibas a tatuar lo hubiera escrito, ¿se ve linda mi letra? Mi vida mía, pero ¿tú estás loca? Te amo mi amor. Qué linda mi esposa”.

Camilo y Evaluna

Antes de finalizar el video Camilo deja una reflexiva frase sobre el amor “Nunca falta el comentario de ¿y si la relación de ustedes no es para siempre? Y termina no siendo para siempre, ¿qué van a hacer con tantas cosas que sí son para siempre como los tatuajes?”, expresó.

Camilo y Evaluna

“La pregunta que yo me hago es ¿y si sí es para siempre y yo me pasara la vida con miedo de hacer cosas que son para siempre? Sé que suena como un juego de palabras pero no lo es. Siempre es mejor equivocarse por haberlo entregado todo que después arrepentirse por no haberlo entregado todo”, concluyó Camilo emocionando a Evaluna y todos sus seguidores.

