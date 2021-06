Jacquemus, el diseñador francés, favorito de celebridades como Rosalia, Kendall Jenner o Gigi Hadid, anunció este domingo su compromiso matrimonial con Marco Maestri, el dueño de una agencia de eventos. Mediante un posteo en Instagram, con sus manos entrelazadas y un sencillo “He dicho que si” confirmaron su boda.

Simon Porte Jacquemus, es uno de los creadores que más impactó en el mundo de la moda en los últimos años. Luego de dos años de pareja, confirmó su casamiento con el joven empresario francés Marco Maestri, aficionado en el mundo del marketing, la comunicación y las redes sociales. Curiosamente, la pareja se conoció gracias al hermano de Marco, Yoann, un jugador de rugby profesional de 33 años. Jacquemus eligió al deportista en mayo de 2018, para ser fotografiado y convertirse en la imagen del anuncio de la fecha y lugar del que sería su primer desfile de una colección masculina. “Simon decidió hacerle unas fotos a mi hermano para presentar su colección y Yoann le habló mucho de mí. Cuando regresó de Marsella, decidimos quedar para comer juntos”, comentó Marco a Vogue Francia. Esa fue su primera cita y la química entre ellos surgió rápidamente.

“Nada más conocernos, le conté que en otra vida me hubiera encantado ser florista, así que él recreó en uno de sus desfiles mi floristería soñada Chez Marco”, confesaba refiriéndose a la escenografía del desfile otoño/invierno 2019-2020 de Jacquemus con la que diseñador quiso sorprender a su pareja y hacer así oficial su relación sentimental en Marsella de cara al público. Él le respondió con un “Je t’aime” (te amo) en Instagram. "Hace un año me enamoré y eso me empujó a interesarme más por el hombre y así realizar mi primera colección de ropa masculina; fue todo muy espontáneo", declaraba Jacquemus en ese momento.

Una propuesta extravagante: Jacquemus fue el protagonista de una inolvidable historia

El 17 de mayo de este año, Maestri felicitaba a Jacquemus se casa: Mirá como fue la extravagante propuesta por su segundo aniversario juntos y lo hacía con una bonita instantánea de la pareja en la playa dándose un tierno beso. En estas últimas semanas, Marco y Simon han disfrutado de unos días de relax en Grecia donde han compartido vacaciones con un grupo de amigos y después en el sur de Francia, donde se ha producido la romántica pedida de mano del diseñador francés. A la pareja le gusta disfrutar de viajes románticos como a México o Marsella, donde les gusta pasar tiempo en la playa o a bordo de algún yate, o a los Alpes para esquiar.

Jacquemus, el favorito de las celebridades:

Nacido en Salon-de-Provence, Simon Porte Jacquemus tuvo muy claro que el diseño sería su vida. Con 18 años se mudó a París en busca de inspiración y una oportunidad, y en la capital francesa estudió unos meses en la Escuela Superior de Artes y Técnicas de Moda. Pero rápidamente consiguió un trabajo y dejó los estudios. Empezó como asistente de estilista en la revista Citizen K y tras la repentina muerte de su madre en un accidente de coche con solo 42 años decidió que lucharía por su sueño y que tendría su propia carrera como diseñador.

A los 19 años ya tenía montada su propia marca a la que llamó por el apellido de soltera de su madre y al mismo tiempo entró a trabajar en la tienda de Comme des Garçons para poder financiarse el negocio. Para ir dando a conocer sus diseños, convenció a algunos amigos para que los llevaran durante la Vogue's Fashion Night Out de 2010 en París. En 2012 fue invitado a presentar sus diseños durante la Semana de la Moda parisina y unos meses después se produciría su debut sobre la pasarela con su colección La Maison. Su fama no dejó de ir en aumento. Todas las famosas de todo el mundo querían tener uno de sus diseños hechos gracias a un proveedor de ropa de trabajo o uno de sus famosos accesorios (puso de moda el mini bolso, que lucieron de Rihanna a Kendall Jenner).

La Costa Azul está muy presente en sus creaciones y su diseñadora de referencia es Rei Kawakubo, creadora de Comme des Garçons. Un año después de su primer desfile hizo una colección para La Redoute y doce meses más tarde recibió el Premio Especial del Jurado del Prix LVMH. En 2017 Claire Courtin Clarins, la heredera del clan Clarins, se casa vestida de Jacquemus en el que sería su primer diseño nupcial. Hoy sus piezas se pueden encontrar en negocios de lujo como Broken Arm en París, Gago en Aix-en-Provence o en el Dover Street Market de Londres.

