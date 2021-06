En el marco del exitoso programa de James Corden, Ariana Grande sorprendió a todos con su encanto. En esta oportunidad, la cantante junto al conductor y Marissa Jaret Winokur celebraron el fin de las restricciones en los Estados Unidos por el coronavirus. California reabrió por completo su economía y Nueva York levantó las restricciones restantes.

Fin de las restricciones en Nueva York: así fue el impresionante musical de Ariana Grande y James Corden

El público” pudo disfrutar en The Late Late Show de una parodia de la canción “Good Morning Baltimore” del musical Hairspray, que en esta oportunidad lo llamaron “No Lockdowns Anymore”.

En el video lo vemos a James recorriendo las calles de Nueva York, dos semanas después de vacunarse, apagando el Zoom y afeitándose una larga barba. Ariana hace lo suyo, saliendo de una peluquería y entrando al gimnasio cantando: “Saludá en la calle, un beso en la mejilla, hace tanto tiempo que no me pongo los zapatos”.

Fin de las restricciones en Nueva York: así fue el impresionante musical de Ariana Grande y James Corden

La pareja baila por las calles, cantando: “Es lo que estábamos esperando, abrazar todo lo que la vida nos depara. Es hora de crear nuevos recuerdos, una vez que te pongas la vacuna, abraza a tu familia, sintiéndote tan revivido. Sin encierros, somos libres“.

El gobernador de Nueva York sostuvo que se está volviendo a la normalidad después de que al menos el 70 % de los adultos en Nueva York ya recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Fin de las restricciones en Nueva York: así fue el impresionante musical de Ariana Grande y James Corden

Mientras tanto, California está levantando los límites de capacidad y los requisitos de distanciamiento social, y eliminando el uso del tapabocas para las personas que ya fueron vacunadas.

Ariana Grande mostró detalles de su boda y el vestido de espalda descubierta que fue sensación:

El pasado 15 de mayo, Ariana Grande y Dalton Gómez se casaron en secreto después de estar un año en pareja y cinco comprometidos. La decisión tomó por sorpresa a los fans de la cantante que no imaginaban que tomaría esa inesperada decisión tan pronto.

De acuerdo a la información filtrada por TMZ, la intérprete decidió celebrar su boda en compañía de sus seres más cercanos, por lo que el evento contó con sólo 20 invitados. “Tanto Ari como Dalton aman Montecito. Ellos pasan mucho tiempo ahí, así que resulta natural que se casaran en la hermosa e histórica casa de Ari", expresó una fuente cercana a la pareja para la revista People.

Ariana Grande mostró detalles de su boda y el vestido de espalda descubierta que fue sensación

Ahora, a unas semanas de ese gran acontecimiento fue la propia Ariana quien decidió compartir las fotos de su boda con sus más de 237 millones de seguidores en Instagram.

La cantante de "Thank you, next" mostró varias postales de su gran día en donde se la al publicar las primeras fotos de su boda, en donde se le ve vestida de novia en compañía de su ahora esposo.

En cuanto a sus vestimentas, Ariana lució un vestido de novia de color blanco sencillo, pero muy sensual con espalda al descubierto. Además, optó por un semirecogido con un velo corto con un moño y un maquillaje muy suave en tonos mate. Dalton lució muy elegante con un traje en negro y camisa blanca.

FF