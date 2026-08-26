La siempre espléndida Halle Berry celebró sus 60 años y su reciente viaje renovador a México no hizo más que confirmar una etapa de plenitud absoluta. La artista no viajó sola: junto a su prometido, el músico Van Hunt, con quien está en pareja desde 2020, compartió días soñados entre paseos en yate, jornadas al sol y gastronomía local. La actriz eligió sus redes para inmortalizar el momento: “Con vos, siempre es fácil, Van Hunt”, le dedicó Berry, quien en más de una oportunidad expresó que cumplir años es solo un número y que la edad no determina lo que se puede o no hacer.

Halle Berry y Van Hunt en México.

Halle Berry festejó sus 60 en México con Van Hunt: las mejores fotos

Siempre involucrada más allá de las cámaras, la ganadora del Oscar defendió el derecho de las mujeres a disfrutar de su vida íntima sin importar el paso del tiempo. “Merecemos seguir vivas en esta etapa de nuestras vidas, tener sexo y ser íntimas. Eso es lo que nos hace ser quienes somos. Mi vida sexual ha vuelto al cien por ciento”, señaló en una entrevista donde además descartó de plano la posibilidad de retirarse de la industria del entretenimiento.

“¿Por qué querría, después de haber trabajado tan duro toda mi vida y de que eso me haya hecho sentir plenamente yo misma, me haya dado validación y un sentido de propósito, sentarme ahora y renunciar a todo eso? He decidido firmemente que no voy a permitir que me borren”, subrayó.

Halle Berry deslumbró con sus looks en las playas de México.

Orgullosa de su sexta década, Berry posó con un cartel que reforzaba el número acompañado de su sonrisa habitual, pero eso fue solo un pantallazo de su día soñado en la playa de Los Cabos. La celebración incluyó cenas románticas musicalizadas en vivo, decoración con pétalos de rosa, cata de vinos y vista al mar exclusiva para dos, además de soplar las velitas sobre una torta de crema y frutos rojos. Tampoco faltaron las noches íntimas de spa y todo el confort de la cadena Ritz, donde pasó unas vacaciones anheladas. “Algunas experiencias se quedan para siempre. Gracias por hacer de mis 60 una celebración simplemente mágica. Este fue un gran cumpleaños”, comentó.

Entre sus outfits más halagados, las transparencias y el encaje lideraron el podio vacacional. De total black y con el pelo al viento, la estrella de Hollywood posó ante sus casi 10 millones de seguidores en Instagram con un vestido negro a crochet de escote pronunciado que desplegaba sensualidad. Otro de los más comentados fue su outfit mañanero de bata floreada con detalles de encaje marrón y sin una gota de makeup.

Así festejó sus 60 años la actriz Halle Berry.

Entre sus accesorios infaltables, la actriz no negocia sus lentes XL ni las capelinas de gran tamaño, ideales para cuidar el rostro en temporadas de sol intenso. Sin embargo, su verdadero must y prenda hit que parece hecha a su medida son los vestidos con breteles.