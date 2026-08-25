El look total white de Pampita para un paseo en yate por Saint Tropez

Pampita disfrutó de unas vacaciones soñadas en Saint Tropez y compartió sus mejores postales en redes sociales. En esta ocasión, la conductora eligió un outfit total white para recorrer las aguas del Mediterráneo a bordo de un lujoso yate. El look, perfecto para un día de sol y mar, combinó comodidad con un toque de glamour inconfundible.

Pampita con un look total white

Pampita: Blanco y juego de texturas

El protagonista absoluto de su estilismo de Pampita fue un vestido corto de crochet en color blanco. Esta prenda, con su textura artesanal, aportó un aire bohemio y muy veraniego. El tejido de red permitió entrever ligeramente la piel, creando un efecto sensual y sofisticado. Además, el corte holgado y ligero del vestido garantizó la máxima comodidad durante el paseo.

Pampita: vestido de crochet con sandalias planas

Para complementar su outfit, la conductora lució unas sandalias planas con detalles metálicos. Este calzado resultó ideal para caminar por la cubierta del yate sin perder el estilo. Las joyas fueron minimalistas y elegantes: una delicada cadena dorada con un dije de estrella de mar y unas pulseras a juego completaron el conjunto. Su cabello, suelto y con ondas naturales, cayó sobre sus hombros, mientras que unas gafas de sol oscuras protegieron sus ojos del sol.

Claves de estilo para imitar el look de Pampita

Este look de Pampita constituyó una verdadera fuente de inspiración para armar un estilismo veraniego perfecto. La principal clave consiste en apostar por el total white, un color que resalta el bronceado y aporta luminosidad. La elección del crochet añade una textura interesante y de tendencia que eleva cualquier prenda básica.

Pampita con gafas de sol y cartera XL en el mercado

La combinación de una prenda estrella con accesorios sencillos y funcionales es el secreto para lograr un equilibrio impecable. La experta fashionista demostró que menos es más y que la elegancia también se encuentra en la comodidad y la naturalidad.

Pampita: Compras de verano en Saint Tropez

Además de disfrutar del sol y el mar, Pampita aprovechó su estadía en Saint Tropez para recorrer las pintorescas tiendas y mercados locales de la ciudad. En sus publicaciones de Instagram, la modelo mostró los distintos puestos, la gran variedad de productos y las adquisiciones que realizó durante su paseo. Entre los elementos que observó y las compras se destacaron:

- Bolsos de mimbre y de playa: Pampita recorrió puestos repletos de bolsos artesanales de mimbre y canastos decorados con pompones de colores, flecos y apliques bordados.

- Puestos de ropa y vestidos: La modelo exploró percheros llenos de prendas frescas, blusas ligeras y vestidos con estampados florales y cuadros vichy ideales para el verano.

- Discos de vinilo y libros antiguos: Durante su recorrido por ferias callejeras, la conductora se detuvo a hojear bateas repletas de vinilos clásicos, literatura y láminas ilustradas de la zona.

Pampita entre objetos de deco y gastronomía

- Accesorios y gastronomía local: La visita incluyó puestos de complementos y momentos donde degustó productos típicos locales que compartió con sus seguidores.

- Artículos de decoración y bolsos de diseño: También chusmeó bolsos de lona más grandes con inscripciones de la ciudad y contenedores de mimbre tejidos para el hogar. Con estas compras, Pampita demostró su buen gusto y su habilidad para encontrar piezas únicas que reflejaron el espíritu veraniego y chic de Saint Tropez.