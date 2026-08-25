La historia de Palito Ortega y su mamá, después de 20 años del abandono: “La mandé a buscar de grande, le compré una casita y fuimos amigos"

Palito Ortega es una de las figuras más importantes de la música popular argentina. Con una extensa trayectoria como cantante, actor y productor, construyó una carrera que lo llevó a convertirse en uno de los artistas más reconocidos del país. Sin embargo, detrás de esa historia de éxito también existe una parte de su vida marcada por una ausencia familiar que atravesó su infancia.

Palito Ortega junto a Mario Pergolini en Otro día perdido (eltrece)

Sus padres se separaron cuando él era muy pequeño y su madre se alejó de la familia. Muchos años después, cuando Palito ya era adulto y había comenzado a trabajar, volvió a encontrarla y decidió acercarse a ella. En una entrevista que brindó en Otro día Perdido (eltrece), el programa conducido por Mario Pergolini, el cantante recordó cómo tomó aquella decisión y cómo fue reconstruyendo el vínculo con su madre desde un lugar diferente.

Cómo fue la infancia de Palito Ortega tras la separación de sus padres

Palito Ortega creció junto a sus cuatro hermanos varones y una hermana menor, mientras su padre quedó a cargo de la familia. Al recordar aquellos años, destacó el esfuerzo de su papá para sostener a todos y contó que desde muy joven buscó la manera de ayudarlo económicamente.

Entre sus recuerdos de aquella época, relató que le pidió a su padre que le hiciera un cajón para lustrar zapatos. Con ese pequeño trabajo se instalaba cerca de un club, lustraba a quienes pasaban y también cantaba para llamar la atención de potenciales clientes. Después, le entregaba a su padre las monedas que había conseguido.

El reencuentro de Palito Ortega con su mamá cuando era adulto

Palito Ortega volvió a encontrarse con su mamá cuando tenía alrededor de 25 o 26 años. Según explicó en la entrevista con Mario Pergolini, no fue una casualidad: después de enterarse dónde estaba, decidió mandar a una persona para buscarla: “En realidad me enteré dónde estaba y mandé a una persona que la vaya a buscar”, contó. Después, decidió ayudarla y le compró una casa en Martínez para tenerla más cerca. Con el tiempo comenzaron a verse y a compartir momentos cotidianos.

Palito Ortega en Orto día perdido (eltrece)

Mario Pergolini quiso saber si aquel reencuentro había estado marcado por algún reclamo; sin embargo, Palito Ortega fue contundente: “No, no. Creo que no. Me hice amigo de ella”. Para el cantante, aquella experiencia terminó formando parte de las distintas circunstancias que le tocó atravesar en su vida y de la manera en que decidió afrontarlas, logrando de alguna manera, sanar un vínculo importante para él.