Il Divo presentó al cantante que se unirá al grupo tras la muerte de Carlos Marín

Il Divo atravesó una gran pérdida cuando el 19 de diciembre de 2022, Carlos Marín, uno de sus integrantes, perdía la vida luego de contraer COVID-19. La banda había comenzado una gira por Reino Unido que luego los llevaría a distintas partes de Europa y Estados Unidos, sin embargo, el contagio del músico fue fulminante.

En medio de la incertidumbre y del dolor, la banda decidió retomar sus conciertos en lo que será una gira homenaje a Carlos quien falleció a los 53 años. El tour tenía por nombre “For Once In My Life: A Celebration To Motown”, pero ahora se llamará “Greatest Hits” en honor a Marín y a su extensa carrera.







“Tras el trágico fallecimiento de Carlos Marin de Il Divo, los miembros restantes del grupo multinacional - David Miller de Estados Unidos, Sebastien Izambard de Francia y Urs Buhler de Suiza- seguirán con su gira en homenaje a Marín. La gira incluirá al cantante invitado especial, el barítono mexicano-americano Steven LaBrie”, contaron en el comunicado compartido en sus redes sociales revelando quién será el nuevo integrante.



"La gira estará llena de éxitos de Il Divo de su vasto catálogo de canciones con una increíble producción teatral. Todas las entradas de las fechas originalmente programadas serán honradas en los espectáculos de 2022", agregaron.

El grupo tiene pautado un show en la Argentina, el 8 de mayo en el Luna Park.

¿Quién es Steven LaBrie, la nueva voz de Il Divo?

Steven LaBrie, es de ascendencia mexicoamericana, actor, cantante de ópera lírica y es barítono como lo era Carlos Marín. Si bien se desconoce si será parte de la banda de ahora en más, lo cierto es que Il Divo lo citó como un "invitado especial" que los ayudará en esta importante gira tras el impacto por la muerte de su compañero.



Como muesta en sus redes sociales, Steven es fan del fitness, del arte en general, y suele viajar mucho junto a su novio, Adam Nielsen, con quien está en pareja hace más de 6 años. Al igual que LaBrie, su novio también es artista: es músico de la Ópera del Met y Director Artístico Asociado de Artes Vocales en la prestigiosa escuela Julliard.