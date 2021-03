Jennifer Lopez se separó de Alex Rodríguez en medio de rumores de infidelidad

Jennifer López y Alex Rodríguez pusieron punto final a su relación después de cuatro años de relación.

Según compartió el portal Pagesix la pareja decidió terminar después de los constantes rumores de infidelidades de parte del basebolista.

“Él ahora está en Miami, preparándose para para la temporada de béisbol, mientras que ella se encuentra en la República Dominicana, grabando su película”, contaron en ese medio.

“El escándalo de Madison LeCroy fue la razón por la que finalmente se separaron. Ya había problemas, pero a Jennifer le dio mucha vergüenza“, explicó la fuente citada en Pagesix.

Las versiones de infidelidad aparecieron hace algunas semanas cuando se vinculó a Rodríguez con la modelo Madison LeCroy. Sobre estas versiones, la diosa explicó: “He hablado por teléfono con él. Esa es la verdad, pero nunca hemos tenido algo físico, es sólo un conocido. Nunca ha engañado físicamente a su prometida (JLo) conmigo. Todo esto fue hace un año. No sé qué hacer. He tratado de estar lo más callada posible. No quiero nada malo para su familia ni para la mía”, disparó.

Jennifer Lopez le puso los puntos a su prometido, Alex Rodríguez

Antes de conocerse la noticia de la ruptura, trascendió las condiciones que Jennifer Lopez le había puesto a Alex Rodríguez tras los rumores de engaño.

Al parecer, Jennifer estaba cansada de las versiones y había decidido armar una lista con reglas que Rodríguez tendrá que cumplir a rajatablas, si es que quiere llegar al altar con la cantante, hecho éste que ya fue suspendido en dos oportunidades.

Al estilo militar, las condiciones que puso López son más que claras: acceso las 24 horas al teléfono celular, rastreo del paradero, toque de queda nocturno cuando está con sus amigos, viajes de negocios limitados y sólo con tripulación y personal de vuelo exclusivamente masculino, máximo de 3 bebidas alcohólicas cuando esté fuera de la ciudad.