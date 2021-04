Justin Bieber sorprendió a Victoria Beckham con un original regalo: un par de crocs

Una tremenda sorpresa se llevó Victoria Beckham al recibir de parte de su amigo Justin Bieber un original regalo personalizado: un par de Crocs en tono lila con muñequitos aplicados de dibujitos infantiles.

Si bien no es el estilo de la Ex Spice Girls, con humor las publicó en su cuenta de Instagram donde la siguen cerca de 30 millones de personas y mostró el regalo con un texto: "Me están preguntando qué planeo ponerme después de la cuarentena" y agregó: "Qué pensamos de esta sugerencia @justinbieber?"

MIentras miraba su exclusiva colección de calzados, la esposa de David Beckham agregó: "Esá bien Justin es tan amable de enviarme unas Crocs" y añadió: "Nunca usé un par de Crocs. Me hiciste reir. Es la idea lo que cuenta. Muchas gracias".

En otra parte del mensaje, la empresaria preguntaba ¿¡Usaré estas Crocs Lila?! y dijo que no podía esperar para ver los resultados de sus seguidores quien inmediatamente respondieron a su pregunta con un resultado sorprendente: Más del 50% le decía que no las use en tanto que una minoría le decía que sí.

Al parecer, Bieber también le hizo un regalo similar a todo el clan Beckham dado que tanto David como Cruz, publicaron el obsequio en sus redes.

LP