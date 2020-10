Kanye West vuelve a hacer campaña de una forma muy particular

Kanye West vuelve a estar en el centro de la polémica. Luego de lanzar su campaña presidencial que culminó con una crisis mental grave que puso en juego su matrimonio, ahora el rapero volvió a las redes con unas publicaciones que indican que no dejó de lado sus ambiciones políticas.

Lo hizo a través de Twitter en donde compartió un video en donde mostraba a Kamala Harris y Mike Pence, aspirantes a la vicepresidencia del Partido Demócrata y del Partido Republicano, respectivamente, de fondo mientras en primer plano enfocaba una gorra que decía "Vote Kanye".

"Ellos primero debían adquirir la mercancía", comentó junto a la publicación añadiendo un enlace a la web en la que comprar los productos de su campaña.

They had to get the merch first https://t.co/8gBTw6g6Jq pic.twitter.com/6R0aJ6YGjJ