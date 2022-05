Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron en secreto en una íntima ceremonia secreta en Santa Bárbara, California. La noticia llega luego de que meses atrás la pareja diera el sí en Las Vegas, aunque dicho enlace no tuvo validez.



La empresaria K y el baterista fueron vistos luciendo ropa de boda tradicional en el juzgado del centro de la calle Anacapa, donde también estuvo presente la abuela de Kardashian, Mary Jo "MJ" Campbell, y el padre de Barker, Randy Barker, de pie a su lado.

Kardashian, de 43 años, y Travis, de 46, se marcharon en un convertible lowrider negro clásico, que tenía un letrero atado a la parrilla que decía "Recién casados". Solo unos días antes, la pareja organizó lo que parecía ser una despedida de soltera.

Cómo fue el casamiento secreto entre Kourtney Kardashian y Travis Barker

La ceremonia de aspecto clásico estuvo muy lejos de su boda falsa en Las Vegas después de los premios Grammy. La fundadora de Poosh y el músico se casaron falsamente con un imitador de Elvis Presley en ese momento frente a otras cuatro personas.

Kourtney Kardashian confirmó más tarde que las nupcias en Las Vegas no eran legítimas, ya que la pareja no tenía una licencia para realizar legalmente la escritura. “Encontré esto en el carrete de mi cámara”, subtituló una serie de fotos de la ceremonia improvisada.

“Érase una vez en una tierra muy, muy lejana (Las Vegas) a las 2 am, después de una noche épica y un poco de tequila, una reina y su apuesto rey se aventuraron a la única capilla abierta con un Elvis y se casaron (sin licencia)”, escribió, y agregó: “La práctica hace al maestro”.



Según sostuvo portal TMZ, este enlace sí que tiene validez legal, aunque también fue una ceremonia a modo de prueba, porque la boda"real" está prevista en Italia y que sí contará con miles de invitados.



Travis se arrodilló en octubre de 2021, un año después de que la pareja se conociera. Hizo la pregunta en Rosewood Miramar Beach en Santa Bárbara, la misma ciudad donde se casaron recientemente.



Kourtney salió anteriormente con Scott Disick, con quien comparte la crianza de tres hijos: Mason, 12, Penelope, 9 y Reign, 7. El nominado al Grammy estuvo casado anteriormente con Melissa Kennedy y Shanna Moakler, con quienes comparte dos hijos: Landon, 18, y Alabama, 16.