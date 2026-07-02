La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce: de una conquista fallida al anillo de compromiso valuado en 175.000 dólares

Taylor Swift y Travis Kelce son una de las parejas más queridas y seguidas de la actualidad. Desde que confirmaron su romance, la reina del pop y la estrella de la NFL no dejaron de demostrar públicamente el apoyo y el cariño que sienten el uno por el otro, convirtiéndose en protagonistas de algunos de los momentos más comentados del entretenimiento.

Taylor Swift y Travis Kelce

Mientras Travis Kelce sorprendió al acompañarla durante distintas fechas de The Eras Tour, Taylor Swift también se convirtió en una presencia habitual en los partidos de los Kansas City Chiefs para alentar al jugador. Sin embargo, antes de convertirse en una de las parejas favoritas del público, su historia tuvo varios tropiezos.

Así se conocieron Taylor Swift y Travis Kelce

En julio de 2023, Travis Kelce asistió a uno de los conciertos de The Eras Tour en Kansas City con una idea muy clara: intentar conocer a Taylor Swift. Para lograrlo, preparó una pulsera de la amistad con su número de teléfono, inspirada en la tradición que caracteriza a los fanáticos de la artista durante la gira. Sin embargo, el plan no salió como esperaba y no pudo coincidir con ella.

Así fue la propuesta de Travis Kelce a Taylor Swift

Días después, el deportista contó en el podcast New Heights que nunca pudo entregarle la pulsera. Lo que parecía una anécdota sin demasiadas consecuencias terminó llegando hasta los oídos de Taylor Swift, quien conoció la historia gracias al programa y decidió contactarlo de manera privada. A partir de ese primer intercambio comenzó una relación que, con el paso de los meses, fue creciendo hasta hacerse pública cuando la cantante apareció por primera vez alentando a Kelce desde uno de los palcos del Arrowhead Stadium.

La propuesta con la que Travis Kelce conquistó definitivamente a Taylor Swift

Después de acompañarse mutuamente en conciertos, partidos y algunos de los momentos más importantes de sus carreras, la historia de amor dio un paso más. Y es que Taylor Swift reveló que finalmente recibió la propuesta de matrimonio con la que tanto soñaba. La noticia no tardó en recorrer el mundo y también llamó la atención por uno de sus grandes protagonistas: el exclusivo anillo de compromiso que Travis Kelce eligió para la cantante. De acuerdo con especialistas en joyería, la pieza fue confeccionada con un ópalo como piedra principal y tendría un valor estimado de 175.000 dólares, convirtiéndose en una de las joyas más comentadas del año.

El anillo de compromiso de Taylor Swift

La pareja eligió hacer pública la noticia con una publicación conjunta en sus cuentas de Instagram. Junto a una fotografía, compartieron el mensaje: "Your English teacher and your gym teacher are getting married" ("Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar"), una divertida referencia a las profesiones que representan cada uno.

El anuncio fue celebrado por millones de seguidores alrededor del mundo, quienes siguieron de cerca la evolución de una relación que nació de una conquista fallida y terminó convirtiéndose en una de las historias de amor más emblemáticas del espectáculo y el deporte. Con un compromiso ya confirmado y un futuro juntos por delante, Taylor Swift y Travis Kelce vuelven a demostrar que, a veces, las mejores historias comienzan con un simple gesto que parecía destinado a pasar desapercibido.