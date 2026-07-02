La relación entre Esteban Lamothe y Débora Nishimoto avanza a paso firme. Tras conocerse en las grabaciones de la serie Envidiosa (Netflix), la pareja se convirtió en una de las favoritas del mundo del espectáculo. Esta semana, en medio de rumores de embarazo, los actores compartieron imágenes del lugar donde se mudaron para seguir escribiendo su historia de amor y cosecharon una lluvia de "likes" en redes sociales.

La mudanza de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto: "Años brillantes los que vendrán"

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto atraviesan un gran presente personal y decidieron avanzar en su vínculo. Los artistas contaron que se mudaron juntos a un departamento en el barrio porteño de Recoleta. La actriz, que ya había adelantado que dejaría el hogar donde vivió durante los últimos años para comenzar una nueva etapa junto al actor, fue quien subió las imágenes de la propiedad y escribió feliz: "Años brillantes los que pasaron, los que vendrán".

A través de la publicación en Instagram, Débora Nishimoto dejó ver algunos rincones de su nuevo hogar que reflejan a la perfección sus gustos y personalidad. A simple vista se puede ver un departamento amplio y luminoso que se encuentra marcado por una impronta retro moderna, donde los muebles de diseño se combinan con piezas vintage y detalles contemporáneos.

Así es la nueva casa de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto: estilo retro moderno y comodidad

El living es uno de los ambientes más llamativos por sus pisos de madera en espiga, sus grandes ventanales que permiten el ingreso del sol durante gran parte del día, y su paleta de tonos neutros. Este ambiente transmite, sin dudas, una sensación de amplitud y tranquilidad. Además, se destacan un sofá de líneas curvas en color claro, una mesa redonda de comedor y una gran cantidad de plantas de interior que aportan frescura y conexión con la naturaleza.

Por otro lado, la cocina se caracteriza por su estética antigua y su tonalidad verde agua. En el posteo que realizó Débora Nishimoto, se puede observar que en este lugar se encuentra un antiguo horno y un mueble abierto con estantes y superficie en color blanco. Parte de las paredes se encuentran revestidas con azulejos blancos y su piso es calcáreo con dibujos geométricos. Un sitio repleto de personalidad que se llevó todos los halagos.

Así es la nueva casa de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto: estilo retro moderno y comodidad

Otro de los espacios que llamó la atención de los seguidores de la actriz es el baño de su nueva casa, el cual se muestra revestido completamente en cerámicos negros brillantes que contrastan con la bañera blanca y las plantas ubicadas junto a la ventana. Esta combinación genera una estética original, elegante y moderna, que deslumbró por completo.

Así es la nueva casa de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto: estilo retro moderno y comodidad

Débora Nishimoto mostró el hall y el comedor de su nueva casa con Esteban Lamothe

En otra de las imágenes compartidas por Débora Nishimoto, también se puede ver el hall de entrada del edificio, de arquitectura clásica, con molduras, techos altos y grandes cortinas blancas. En este espacio, la novia de Esteban Lamothe no dudó en posar frente a un espejo con un ramo de flores.

Así es la nueva casa de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto: estilo retro moderno y comodidad

Las escenas cotidianas también forman parte del recorrido por el departamento. En una fotografía, la artista aparece descansando en el comedor sobre una alfombra junto a su gata, alrededor de una mesa ratona de vidrio decorada con un florero de flores secas y pequeños platos con comida. Esta postal transmite el espíritu de su nueva residencia: un lugar pensado para disfrutar de los pequeños momentos junto a su pareja, recibir amigos y compartir tiempo en familia.

Así es la nueva casa de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto: estilo retro moderno y comodidad

Así es la nueva casa de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto: estilo retro moderno y comodidad que se llevó todas las miradas en redes sociales. Un departamento que mezcla diseño retro, colores vibrantes con una paleta neutra, plantas y detalles propios de la decoración moderna.