Lionel Messi: Revelan un dato secreto de los días de negociaciones con el Barcelona

En las últimas semanas, el foco de las noticias estuvo en el futuro de Lionel Messi en el Barcelona y si bien mucho se dijo en torno a la decisión del jugador de "irse" del club que lo vio crecer, finalmente el rosarino accedió a continuar jugando para el equipo culé.

Sin embargo, ahora, a días de las negociaciones, surgió un detalle del viaje que realizó el papá de Leo, Jorge Messi, para ponerse de acuerdo con la institución catalana de la que su hijo es parte.



De Rosario hasta Cataluña, sin escalas, Jorge se reunió con Josep Maria Bartomeu, presidente del Barça. Aunque también este viaje significó que el padre del astro del fútbol mundial aprovechara para llevarle un regalo tan particular como especial.

En las imágenes que se divulgaron de la llegada al aeropuerto barcelonés de El Prat, en avión privado, se lo pudo ver a Jorge junto a dos heladeritas de plástico, conocidas mundialmente por ser las que se usan para "llevar alimentos a la playa", entre otros paquetes.







De más está aclarar que ésto despertó la curiosidad de más de uno que se preguntó para qué había llevado las conservadoras. ¿Qué había en ellas? Nada más y nada menos que las milanesas caseras que prepara Celia Cuccittini, la mamá de Leo.

Al trascender que se trataba de este manjar "made in Argentina", no fue sorpresa, ya que el mismo Lionel Messi aseguró ser fan absoluto de esta receta de su mami. “Lo que más me gusta y lo que más extraño son las milanesas de mi mamá”, comentó en alguna oportunidad.

De hecho, La Pulga había compartido una placa en redes junto a su madre en la que aseguraba: “Comiendo las famosas milanesas napolitanas de mi mamá”.

Por qué Messi se queda en el Barcelona

Messi confirmó que continuaría en Barcelona mediante una entrevista con Goal, un portal español. El futbolista aseguró que decidió quedarse en el Club, a pesar de que no está de acuerdo con la dirigencia actual, a cargo de Josep Maria Bartomeu.

El futbolista aseguró que la posibilidad de mudarse de ciudad, generó también una profunda angustia en su familia, conformada por Anto Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

“Fue un drama bárbaro”, dijo sobre el momento en el que comunicó la posibilidad de una mudanza. “Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona ni querían cambiar de colegio”.



Luego, remarcó la importancia que tiene el Club en su vida, del que planeó regresar en caso de renunciar. “Yo no iría a juicio contra el Barça nunca, porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida. El Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, disparó.