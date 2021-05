Mark York muere a los 55 años: el actor se hizo famoso por su papel de Billy Merchant en \'The Office\'

Mark York murió a los 55 años. El actor, que se hizo famoso por su papel de Billy Merchant en la serie de culto 'The Office', falleció "tras una breve e inesperada enfermedad", según informaron.

El actor, que estaba parapléjico desde 1988, murió en el Miami Valley Hospital de Ohio (Estados Unidos) por una enfermedad que no se ha dado a conocer.



Sus amigos y seres queridos lo despidieron en redes, así como también los fanáticos de The Office lamentaron su pérdida.

El obituario de York publicada por los medios de comunicación explicaba que era un hombre que "siempre miraba todo lo que podía cumplir y hacer, no aquello que no". Era una clara referencia a su actitud positiva tras el accidente que sufrió en 1988 por el que no pudo volver a caminar.

Los mejores roles de Mark York como actor

Antes de triunfar en 'The Office' Mark York fue parte de series como 'CSI: Nueva York', '8 Simple Rules' o 'Fighting Words' y en la película 'Artificial Intelligence' de Steven Spielberg.

Sin embargo, no quedan dudas de que el éxito le llegó a Mark York al ponerse en la piel de Billy Merchant en The Office. Él interpretaba al propietario del edificio Scranton Business Park, que temporadas más tarde sería comprado por otro de los personajes más queridos de la serie, Dwight Schrute.



En una de las despedidas que se viralizaron de sus fanáticos, un admirador le compartía que, con el papel hecho por York, quedaban en evidencia las políticas laborales que no necesariamente facilitaban las interacciones del día a día en el puesto de trabajo: "Tú solo intentas hacer tu trabajo pero pones en evidencia cómo pueden ser de locas las políticas laborales para que las personas con discapacidades puedan relacionarse con el resto de compañeros".

El cambio de vida de Mark York, de actor a inventor

Mark York, un fanático del deporte seguidor de equipos como Cincinnati Reds (MLB), Kentucky (NCAA baloncesto) y Ohio State (NCAA fútbol americano), se convirtió en los últimos años en un reputado inventor con dos patentes.