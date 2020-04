Michael Bublé contó cuál fue su gran cambio en la cuarentena

View this post on Instagram

Mike and I are celebrating an odd anniversary, away from our family and loved ones, but closer than ever, grateful for the love we share ❤ and grateful for being able to share it with all of you, thank you for always being there! Mike y yo estamos festejando un aniversario poco común, lejos de nuestra familia y seres queridos, pero más unidos y agradecidos que nunca por el amor que compartimos ❤ y por la posibilidad de compartirlo con todos ustedes día a día, ¡gracias por acompañarnos siempre!