Fede Bal fue uno de los consagrados en la 53º edición de los Premios Martín Fierro. El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal se llevó una de las ternas más importantes, junto a su equipo de Resto del Mundo (eltrece), y emocionó a todos con su discurso. Sin embargo, durante el mismo, protagonizó un momento que se volvió viral en redes sociales. El joven lanzó un guiño que pocos entendieron, pero los fanáticos no dudaron en destacar y marcarlo como uno de los más importantes de la noche.

Fede Bal en los Martín Fierro 2025

Premios y emoción: el guiño de Fede Bal que pocos entendieron y enterneció a los fanáticos

Fede Bal fue uno de los nominados más observados por las redes sociales. El joven estaba con su equipo de Resto del Mundo para competir por la terna de Mejor programa de Viajes / turismo, buscando consagrarse como campeón. Finalmente, y tras dos años de trayectoria en el canal, se llevó el premio y lo celebró en el escenario. Sin embargo, el momento se viralizó en redes sociales, no solo por su emoción, sino por un particular guiño que pocos entendieron pero los enterneció.

Fede Bal y su equipo en los Martín Fierro 2025

Al momento de subir junto a sus compañeros, el joven agradeció a todos los espectadores y a la producción por hacer posible este ciclo que ya lleva 22 temporadas, y varios premios en su espalda. "Somos muy felices de hacer este programa hace muchos años. Gracias también a todos los argentinos que encontramos por el mundo, que siempre tienen ganas de volver a la Argentina, que es el mejor país del mundo", expresó con emoción. Al finalizar, miró a la cámara con rostro serio y lanzó una frase que descolocó a todos.

“Y por último, quiero agradecer a unas personas que, creo, ellos saben en este momento a quienes me refiero”, expresó, mientras levantaba el Martín Fierro en una mano y encendía un encendedor con la otra. Los fanáticos de Los Simuladores reconocieron al toque el momento y se mostraron emocionados. Santiago Bal, su papá, participó del capítulo “El último héroe”, en donde su personaje pronunciaba esas palabras y mostraba ese símbolo en medio de un importante programa de televisión.

Los usuarios de las redes sociales mostraron el momento del capítulo para todos aquellos que no lo entendieran, y el propio Fede Bal lo compartió en su cuenta de Instagram, haciendo el paralelismo con la realidad. De esta manera, escribió: "Vos si que sabes viejo. No sabes cómo te extraño". Muchos de sus seguidores destacaron su gesto y sus palabras hacia su papá, además de que lo felicitaron por la importante terna que se llevó a su casa.

A.E