Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, cumplió años y ella le dedicó un emotivo mensaje en las redes sociales. Es que el joven de 17 años atravesó una semana complicada tras ser tildado de "tóxico" y su mamá aprovechó este día tan especial para defenderlo de las críticas.

Florencia Peña defendió a su hijo, Juan Otero: “Te banco siempre”

Florencia Peña volvió a demostrar que la familia es su mayor prioridad y que siempre estará del lado de sus hijos. La actriz compartió un emotivo posteo dedicado a Juan Otero, su hijo menor fruto de su relación con Mariano Otero, en el que lo defendió con un mensaje cargado de amor y orgullo.

Flor Peña y Juan Otero

“Sos de verdad Juan. Y no es poca cosa en un mundo tan careta. Sos amorosamente honesto. Sos fuerte y vulnerable. Sos inteligente, talentoso, creativo. Me hacés reír tanto. Eso es algo hermoso que tenes, tu risa. Tu hermosa manera de encontrar humor en las cosas que duelen. Te banco siempre. Doy la vida por vos. Por que seas feliz y por que la vida te encuentre siempre buscando. Gracias por estos años tan intensamente hermosos”, escribió en Instagram, donde acompañó el texto con varias fotos y videos junto al joven. Y también comentó: "Gracias por mirarme siempre con tanto amor y sabiduría. Me haces mejor mamá. Tu tremenda determinación me emociona. El mundo es tuyo hijo, lo sabes. Que la vida nos siga dando la posibilidad de caminar juntos".

Las palabras de la actriz llegan en medio de un momento en el que Juan estuvo en el centro de la atención mediática por algunas declaraciones sobre su relación con Mateo Lofeudo. Hace un tiempo, el joven reconoció con sinceridad que podía ser “muy tóxico” como pareja, comentario que rápidamente se volvió viral y generó críticas en las redes sociales.

Flor Peña y Juan Otero

Por entonces, en diálogo con el Pollo Álvarez, el artista reconoció que se tenían rastreados en sus celulares y dijo: "Yo soy la persona más tóxica del mundo. Posta mi novio es muy lindo, y no parece gay, aparte. Entonces se le tiran mujeres y hombres". Además, agregó: "Te digo la verdad, ahora que estoy en pareja no salgo nunca. ¿Sabés qué pasa? A mí no me gusta que salga él entonces no salgo. Si él sale, ¿Cómo m... me entero de lo que va a hacer esa noche?".

Un mes después de la entrevista, Juan Otero volvió a hablar de su noviazgo y desató nuevamente las críticas. En esta oportunidad, le consultaron al artista si le revisaba los seguidores de Instagram a su pareja y confesó: "Él es un bomba y las pasivas se le tiran todas, todas. Pero le escribe minas, pibes, todos le escriben. Yo sigo a un montón de gays de Argentina y eso un poco le molesta pero le digo 'entre pasivas nos seguimos', es diferente si son activas".

En medio de las críticas y las opiniones ajenas, Florencia Peña eligió enfocarse en el amor y la autenticidad de su hijo. Su posteo no solo fue un saludo de cumpleaños, sino también una declaración pública de apoyo y confianza hacia el joven de 17 años.