El vínculo entre Evelyn Botto y Fede Bal se ha convertido en uno de los más comentados de la farándula argentina. Aunque el hijo de Carmen Barbieri ya había hablado sobre lo que tiene con la cantante, esta es la primera vez que ella decidió referirse al tema de manera directa y extensa. En diálogo con Alejandro Castelo en Ya fue Todo (Youtube), la actriz explicó cómo atraviesa la exposición mediática y cómo vive personalmente este vínculo que definieron como abierto.

Evelyn Botto

Evelyn Botto reveló cómo ha sobrellevado la repercusión mediática de su relación con Fede Bal: “Nada es tan grave, que me tengo que divertir un poco más. Igual también se suma lo de que es nuevo para mí. Ahora estoy bien”. Además, explicó por primera vez que lo que sucedió fue solo una cita: “Yo hablé mucho en terapia del asunto y me dijeron: ‘Ya está. Ya está, ya está’. ‘No hiciste nada grave’. Pasan otras cosas peores en el país. Vos tuviste una cita, no fue nada grave”.

Evelyn Botto sobre cómo maneja la relación abierta con Fede Bal

La cantante aclaró que la relación continúa pero sin compromisos: “Sigue, sigue, sigue la buena onda, la amistad. Cuando tenemos un tiempito y ganas y se coincide, se sale. Pero sin ningún tipo de compromiso. Él sale con otra gente, yo salgo con otra gente”, destacó.

Respecto a los comentarios que hizo Carmen Barbieri sobre su hijo sobre que le gustan todas, Evelyn Botto se enseñó relajada y respondió: “Sí. Ay, a mí también. Me da mucha gracia. No estás diciendo nada, o sea, lo sabemos”.

En cuanto al futuro y la posibilidad de enamorarse, la cantante se mantuvo firme: “No va a pasar eso. Está bien así. Está pasando ahora. Mantengámoslo así. Yo no me quiero enroscar y estoy tranquila y ya tengo todo un quilombo que es la vida laboral, necesito paz. Me cuido a mí sobre todas las cosas”.

Qué dijo Fede Bal sobre su vínculo con Evelyn Botto

Por su parte, Fede Bal habló del vínculo y evitó las etiquetas tradicionales: “Yo creo que tenemos que romper con la palabra novio, compromiso, porque la televisión te encasilla rápido”. Además, elogió a Evelyn con sinceridad: “Es muy talentosa a otros niveles… me pasa mucho en mi vida. ¡Uy! ¡Estoy re enamorado! No, no. Ella sabe que la adoro”.

Fede Bal y Evelyn Botto

Profundizando sobre sus sentimientos, destacó: “Me pasan cosas muy lindas con ella. Me siento muy atraído por ella. Me gusta mucho compartir cosas con ella. Me parece un talento anormal, ella no tiene ni idea del talento que tiene”. Con estas declaraciones, tanto Evelyn Botto como Fede Bal dejaron en claro cómo funciona la dinámica de su relación abierta, los límites que establecieron y cómo manejan la exposición mediática que los rodea.