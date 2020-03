El drama de Alejandro Fantino: se murió un ser muy querido

En noviembre de 2019, Alejandro Fantino se despedía de su mascota, "Ramsés". Ahora, el conductor tuvo que decirle adiós a "Willi". Desde las redes sociales aprovechó para escribirle un emotivo mensaje.

"Hoy se me fue de viaje otro de mis amigos de esta vida y este plano. Hoy se durmió mi compañero “Willi”. Me enseñó a saber sobreponerse a todo, había nacido con una patita que no podía doblar y sin embargo aprendió a desarrollar músculos en su otra pata para poder apoyarse y ser un perrito feliz todo lo que le tocó vivir. Un ser encantador, noble y compañero", comenzó Alejandro junto a tiernas postales de su mascota.

Luego, agregó: "Me enseñó que la vida pone escollos para poder sortearlos y que nada puede frenarte. Cuando nació le auguraban complicaciones para sus día a día y se fue de viaje después de 14 años! Te voy a extrañar amigo mío!! Seguro vas a verte con Ramsés y allá nos vamos a encontrar algún día para correr detrás de pelotitas de tenis y ladrar y disfrutar juntos." Y cerró: "Buen viaje hermano!!!!!! Te voy a extrañar fuerte!!"

¡Fuerza!