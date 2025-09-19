CARAS Moda brilló en el Palacio Reconquista: una gala que fusionó arte, diseño y sofisticación

El Palacio Reconquista abrió sus puertas como nunca antes: convertido en pasarela de lujo, se vistió de mármol, arañas centenarias y tecnología de última generación para recibir una nueva edición de CARAS Moda. Bajo la dirección de Liliana Castaño, el desfile reunió a cuatro grandes referentes de la moda nacional (Benito Fernández, Santiago Artemis, Verónica de la Canal y el dúo Gustavo Pucheta/Fabián Paz) en una gala que conjugó talento, creatividad y despliegue escénico.

Desde su primera edición en 2017, CARAS Moda se consolidó como un ícono dentro del calendario fashion argentino, y este 2025 volvió a demostrar por qué: cada detalle de la producción estuvo pensado para deslumbrar. La escenografía majestuosa, la coordinación precisa del backstage y una puesta tecnológica de alto impacto crearon una atmósfera inmersiva donde el arte y el glamour se dieron la mano.

Luis Achucarro (@achu8759), el chef diplomático que conquista paladares exigentes, fue el encargado de agasajar a las modelos en el backstage con una propuesta gourmet que combinó sofisticación y sabor. Bruschettas de pan de pasas con hummus, pinchos capresse, mini sándwiches de pollo y apio, empanaditas de carne, canastitas de humita y crocante de brie con frutos secos: una experiencia de lujo pensada para quienes viven la moda desde adentro.

La velada comenzó con la llegada de los invitados, recibidos con champagne Chandon, vinos de Bodegas Santa Julia, cócteles de autor de El Barman y exquisiteces de Faena Catering. Entre brindis y flashes, figuras como Carolina Baldini, Julieta Poggio, Cale Ruggeri, Ana Rosenfeld, Yanina Screpante, Daniela Urzi, Elina Costantini, Ginette Reynal, Donato de Santis y Mario Güerci dijeron presente, aportando su estilo a la gala.

Gabriel Alonso, el alma detrás de Runa Gin (@runabsas), se robó todas las miradas con una creación que fusiona glamour y sofisticación: los exclusivos “Runa Caras”. Con un vibrante tono rojo fruto de una delicada selección de frutos rojos, este gin cautivó a los invitados no solo por su sabor envolvente, sino por una calidad que eleva el arte de beber a otro nivel. Una experiencia sensorial que dejó huella.

La conducción estuvo a cargo de Agustina Casanova, quien dio la bienvenida con un diseño de Vero de la Canal y presentó el orden de las pasadas. Benito Fernández abrió el desfile con su colección Pink Summer, fresca y vibrante, dominada por rosas y violetas que celebraron la femineidad. Luego, Santiago Artemis celebró sus 15 años en la moda con una cápsula que condensó su ADN irreverente: corsettes, hombreras escultóricas, denim elevado a alta costura y dramatismo en cada pieza. Verónica de la Canal invitó a un viaje onírico a la alta costura con su colección Toile, prendas tratadas como obras de arte que evocaron una era dorada. Y el cierre estuvo a cargo de Pucheta/Paz, con una propuesta que combinó siluetas evasé, vestidos anatómicos, corsetería artesanal, plumas, cristales teñidos y bordados hechos a mano, en un diálogo perfecto entre lo escultórico y lo corporal.

Giselle Lazzari (@gisellelazzari.eventos), referente en ambientaciones con sello propio, fue la mente creativa detrás del imponente photo opportunity de CARAS Moda. Inspirada en las clásicas bocas de escena teatrales, diseñó una instalación envolvente con entelado oscuro que realzó la elegancia del Palacio Reconquista, convirtiendo cada fotografía en un recuerdo digno de portada.

La puesta en escena, ideada con precisión milimétrica, incluyó luces, pantallas LED, una pasada tech con el smartphone plegable Nubia Flip 2 y un cierre performático de Creative Lab, seguido por la presentación del Orum Festival de Ibiza que convirtió la pista en un show sensorial de música, danza y espiritualidad. Las modelos, seleccionadas por Lucía Uriburu y peinadas por Vipeluquería’s, brillaron sobre la pasarela al ritmo del DJ Sarapura.

Como broche final, cada invitado recibió un box de productos de Lidherma, coronando una experiencia que combinó lo mejor del diseño argentino con el descubrimiento de un nuevo espacio para eventos de lujo en Buenos Aires. CARAS Moda volvió a reafirmar su lugar como la gran cita del calendario fashion: una celebración de creatividad, arte y estilo que dejó postales inolvidables.