Entre flores y volados: el vestido de Pampita con el que marcó la tendencia del verano

Pampita es una de las modelos más importantes de la Argentina, quien no dura en marcar las mejores tendencias de cada temporada. A través de sus diversos viajes alrededor del mundo, se la juega por diferentes estilos, marcando siempre atuendos que demostraron su elegancia y sensualidad. En esta ocasión, y tras una romántica escapada con Martín Pepa, llegó a España y lució el vestido con el que abrió el verano y los favoritos que habrá en esta nueva etapa.

Pampita

Pampita le dio la bienvenida al verano con el vestido tendencia

Pampita disfrutó de un romántico viaje por la Polinesia, junto a Martín Pepa, donde comenzó a desplegar algunos de los looks clásicos del verano. Sin embargo, su trabajo como modelo la obligó a mantenerse lejos de la Argentina, pero conectada a las nuevas tendencias de las próximas temporadas. Es así como participó de una sesión de fotos en uno de los centros fashionistas más observados por sus seguidores y los expertos: Madrid, España.

Junto a sus amigos y compañeras modelos, viajó hasta la capital histórica, para ser parte de un fashion show de Carolina Herrera. Frente a las altas temperaturas, decidió comenzar a marcar algunas de las tendencias que se verán en la próxima temporada argentina, alejándose del invierno y los colores oscuros. Es así que decidió imponer dos texturas como las ideales para esta etapa, y lo lució con un elegante vestido para eventos de día.

En diversas postales que compartió en su cuenta de Instagram, se mostró posando con sus lentes de sol y su cabello morocho lacio en una coleta. La elección del peinado siguió de la mano con la sensualidad de un vestido largo y de caída suelta. El atuendo cuenta con un escote pronunciado en la espalda, y un cuello halter con cierre anudado. El vestido sigue con la tendencia del estampado floreado, y los volados estilo peplum, que se distingue por un volante que sobresale en la zona de la cintura.

Los expertos fashionistas no tardaron en destacar los conocimientos en la moda que carga Pampita, y cómo lo demuestra en sus diversos looks. El vestido de flores y volados impuso la nueva tendencia del verano, que sus seguidores halagaron a través de los comentarios. La modelo será parte de un fashion show con una reconocida marca de ropa, y ya comenzó a desplegar las mejores prendas que se lucirán durante las altas temperaturas.

