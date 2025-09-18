Con un guiño a Lady Di, Kate Middleton brilló en la cena en honor a Donald Trump

Kate Middleton es una de las royals más observadas por los expertos fashionistas, gracias a su elegancia y sofisticación a la hora de imponer looks en cada evento que se presenta. Sin embargo, en diversas ocasiones, demostró la influencia que Lady Di tuvo en su estilo personal, y cómo la acompaña en muchas de sus decisiones de la moda. En las últimas horas, la princesa de Gales brilló en una cena de gala en honor a Donald Trump y su esposa, y lo acompañó de un lujoso guiño a la madre de William y Harry.

El deslumbrante look de Kate Middleton para una noche de gala en honor a Donald Trump: el guiño a Lady Di

En las últimas horas, Donald Trump y su esposa, la Primera Dama Melania Trump, arribaron en el Reino Unido para realizar una visita de Estado. Allí no solo los recibió el rey Carlos III y su esposa la reina Camilla. Kate Middleton y el príncipe William también estuvieron presentes, y les dieron la bienvenida con una lujosa cena en su honor, en el castillo de Windsor. Fue para este evento que la princesa de Gales se destacó por sobre el resto con su deslumbrante look, con un guiño claro a Lady Di.

En diversas ocasiones, Middleton referenció a la madre de su esposo en diversos de sus looks. Ambas mujeres comparten un amor por la moda sofisticada y elegante, pero que marca las tendencias de los diseños más elegidos por todos. Lunares, joyería, vestidos rectos y sastreros, las dos princesas saben cómo estar cómodas y transmitir presencia frente a cualquier evento real. Es por eso que, en una cena en honor a Trump, Kate no se iba a quedar atrás.

Al castillo de Windsor, la princesa llegó de la mano de su esposo con un deslumbrante vestido dorado. Se trata de una pieza de encaje de la diseñadora Philippa Lepley, con el detalle del cuello elevado y mangas largas elegantes. Sin embargo, entre el color champagne y las insignias de la realeza, se destacó la famosa tiara Lover’s Knot, una de las favoritas de Lady Di. Formada por 19 arcos de diamantes decorados con 39 perlas, la misma fue un préstamo de la reina Isabel II a Diana Spencer, cuando se convirtió en princesa de Gales. Dejó de estar en su poder, ya que tuvo que devolverla tras el divorcio de Carlos.

Los expertos fashionistas y los usuarios en las redes sociales no tardaron en destacar este guiño, y halagar cómo se veía Kate Middleton para esta noche real tan especial. La princesa de Gales es una de las más observadas en redes sociales, gracias a su personalidad tranquila y fashionista. En muchas ocasiones, no duda en darle honor a Lady Di y su pasión por la moda, con la que marcó tendencia durante sus años en el ojo público.

A.E