Charo Calamaro sabe moverse entre la impronta artística de sus padres y su propia voz estética. Hija de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro, la joven construyó una identidad visual magnética, donde la frescura cotidiana convive con una actitud segura frente a la cámara. En una serie de postales que capturaron miradas en redes sociales, mostró dos maneras bien distintas de resolver el uniforme más versátil de la temporada: el denim.

Con movimientos sueltos, poses relajadas y una mezcla inteligente de básicos y piezas de carácter, dejó en claro que el secreto no pasa solo por la prenda, sino por cómo se equilibran proporciones, calzados y detalles.

Charo Calamaro mostró dos modelos de jeans y cómo combinarlos

Charo Calamaro: El contraste entre amplitud descontracturada y silueta entallada

Por un lado, Charo Calamaro apostó por un jean de moldería amplia, tiro cómodo y roturas marcadas a la altura de la rodilla, con ese aire relajado que pide calor sin resignar actitud. Para bajarle el tono pesado y darle un giro femenino, lo acompañó con chatitas bicolor en tonos claros y puntera negra, un clásico con moño delicado que suaviza el desgarro del algodón y aporta elegancia sin esfuerzo.

En la parte superior, sumó un buzo cropped y de caída liviana, dejando asomar apenas la cintura y logrando un juego de volúmenes súper actual. Esa combinación logra un equilibrio muy atractivo entre el espíritu urbano más suelto y la delicadeza de un calzado tradicional que nunca pasa de moda.

Charo Calamaro apostó por un jan holgado con roturas que combinó con buzo y chatitas

En el extremo opuesto, eligió un jean ajustado al cuerpo, de corte recto a los tobillos y lavado azul medio con sutiles desgastes. Esa línea más pegada al cuerpo estiliza la pierna y cambia por completo el clima del outfit, sobre todo cuando se combina con sandalias negras de taco que suman altura y presencia nocturna.

Arriba, una musculosa negra al cuerpo funcionó como base limpia, mientras una campera de cuero negra y un pañuelo estampado anudado al cuello sumaron textura, contraste y un guiño rockero que dialoga con su historia familiar sin resultar literal.

El beauty look de Charo Calamaro: natural con foco en la luminosidad

En ambos looks, el maquillaje y el pelo de Charo Calamaro acompañaron la frescura de cada propuesta sin competir con el vestuario. Con el jean amplio y las chatitas, llevó la melena rubia larga y suelta, con ondas suaves y movimiento natural, ideal para tardes largas o salidas informales. Su rostro mostró una piel luminosa, rubor sutil, cejas peinadas y labios en tono cálido jugoso que realzaron la calidez de la escena.

Charo Caramaro brilló con un jean ajustado al tobillo y sandalias con tacos

Cuando cambió el chip hacia la versión más entallada con sandalias de taco, mantuvo esa base prolija y radiante, con la mirada definida y el pelo cayendo sobre los hombros con un aire despreocupado. El pañuelo estampado en el cuello enmarcó el rostro y aportó color cerca de la piel, un recurso simple que eleva cualquier estilismo básico y resuelve el look en segundos.

Claves para sacarles el máximo provecho a ambos cortes de jeans

Más allá de la fórmula exacta que eligió Charo, tanto el jean amplio con roturas como el skinny al tobillo admiten múltiples lecturas para resolver distintos momentos del día:

*Jugar con la sastrería liviana en los modelos anchos: Si el pantalón holgado y roto parece demasiado informal para una comida o una reunión relajada, un chaleco sastrero al cuerpo o un blazer de lino abierto ordenan la silueta al instante y aportan estructura.

*Apostar por el monocromo para estilizar: Combinar un jean amplio en lavado claro con una camisa blanca fluida o un top en tonos crudos alarga visualmente la figura y transforma una prenda rebelde en una opción sofisticada.

Charo Calamaro combinó el jean skinny con campera de cuero, mini cartera y el detalle del pañuelo al cuello

*Sumar cinturones protagonistas en los cortes al tobillo: Un modelo entallado y de tiro medio pide a gritos un cinturón de cuero con hebilla metálica o estilo vintage. Ese detalle corta la verticalidad del conjunto y marca el talle sin necesidad de sumar muchas capas arriba.

*Probar camisas oversize con el jean ajustado: Cuando la parte inferior va bien pegada al cuerpo, una camisa masculina abierta sobre un top tejido o anudada a la cintura genera un contraste relajado ideal para los días de calor intenso.

*Alternar el calzado según el ritmo del día: El denim amplio también funciona muy bien con sandalias franciscanas o suecos de gamuza, mientras que el skinny al tobillo gana frescura con mocasines livianos o zapatillas de lona de perfil bajo.

Con naturalidad y ojo afinado para los detalles, Charo Calamaro confirmó que el denim sigue siendo terreno fértil para reinventarse cada temporada. Entre la soltura de unas chatitas con roturas y la fuerza de un taco con corte entallado, su propuesta invita a animarse a los contrastes y a hacer de cada salida una pasarela personal.