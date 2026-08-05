Charo Calamaro y Zaira Nara confirmaron cuál será la prenda estrella de la primavera

Charo Calamaro, la hija de Andrés Calamaro y Julieta Cardinali, coincidió con Zaira Nara al elegir la prenda estrella de la primavera. Se trata de un diseño canchero que dominó los años 2000 y que promete regresar con fuerza en la próxima temporada.

La tendencia dosmilera que conquistó a Charo Calamaro y Zaira Nara

La moda continúa basándose en las décadas pasadas y, de cara a la próxima temporada, una silueta que parecía haber quedado en el recuerdo vuelve a instalarse con fuerza. Se trata del legging capri, una prenda que dominó la era Y2K y que este 2026 regresa completamente renovada de la mano de las principales firmas internacionales y de las referentes de estilo.

Entre quienes ya incorporaron esta tendencia aparecen Charo Calamaro y Zaira Nara, que demostraron cómo adaptar el diseño a looks actuales, sofisticados y versátiles. Aunque cada una lo interpretó con su sello personal, ambas coincidieron en una misma apuesta: el pantalón ajustado de largo capri, una pieza que promete convertirse en uno de los imprescindibles de los días cálidos.

Charo Calamaro

Charo Calamaro, la hija de Calamaro y Julieta Cardinali, eligió una versión relajada y minimalista del legging capri negro. La joven lo combinó con una remera básica al cuerpo de manga corta en color gris grafito, una dupla que refuerza la estética del quiet luxury y el estilo deportivo sofisticado.

Su outfit se completó con ojotas negras tipo flip flop, gafas de sol rectangulares negras y accesorios dorados discretos, logrando un estilismo cómodo, urbano e ideal para el día a día. Sin dudas, la silueta ajustada de ambas prendas resalta el carácter versátil del pantalón capri, que vuelve a instalarse como un básico de temporada.

Charo Calamaro

Por su parte, Zaira Nara llevó el mismo pantalón desde una propuesta mucho más sporty chic. La modelo combinó su legging capri negro con una campera deportiva azul y amarilla de Boca Juniors, con cierre frontal y cuello alto, fusionando el universo deportivo con la moda urbana. Para elevar el conjunto y darle un giro fashionista, sumó unos stilettos blancos de punta fina, un recurso de styling que se impone en las pasarelas internacionales y que consiste en mezclar prendas deportivas con accesorios sofisticados.

Zaira Nara

El resultado fue un look moderno, audaz y en sintonía con la tendencia blokecore, que combina indumentaria inspirada en el fútbol con piezas de lujo y calzado elegante. Ambas demostraron que el legging capri es una prenda extremadamente versátil: mientras Charo Calamaro lo incorporó en un estilismo casual y descontracturado, Zaira Nara apostó por un contraste entre lo deportivo y lo glamoroso, confirmando que este diseño será uno de los grandes protagonistas de los días primaverales.

Zaira Nara

El regreso del legging capri

El legging capri se caracteriza por su silueta ceñida al cuerpo y su largo que termina entre la rodilla y el tobillo, generalmente a mitad de pantorrilla. Su regreso responde al auge de la estética Y2K, pero también a la influencia del balletcore y del athleisure, dos corrientes que priorizan prendas cómodas sin resignar estilo.

En los últimos desfiles internacionales, este modelo reapareció confeccionado en tejidos de punto, lycra premium, algodón elastizado e incluso versiones de sastrería. Por esta razón, Charo Calamaro y Zaira Nara, quienes siguen de cerca las últimas tendencias, no dudaron en elegirlo.

La vuelta del legging capri también responde a una nueva forma de entender el guardarropa: prendas funcionales, cómodas y fáciles de combinar. En la actualidad, esta pieza se lleva con blazers oversize, camisas masculinas, chalecos tejidos, sweaters livianos, ballerinas, stilettos de punta fina, sandalias minimalistas o zapatillas deportivas, dependiendo de la ocasión.

De esta manera, Charo Calamaro y Zaira Nara confirmaron que la prenda estrella de la primavera es el legging capri, que se transformó en un básico versátil que recupera el espíritu de los años 2000 desde una mirada mucho más sofisticada.