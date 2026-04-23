De Griselda Sicialiani y Lorena Vega a Bárbara Lombardo: los mejores looks del final de Envidiosa

En una noche cargada de emoción, Netflix celebró el final de Envidiosa junto a los protagonistas que dieron vida a la historia a lo largo de sus cuatro temporadas. Creada por Adrián Suar y protagonizada por Griselda Siciliani, la comedia argentina se despide el próximo 29 de abril con su última entrega, y lo hizo con un evento donde la moda tuvo un rol tan protagónico como la ficción.

El encuentro reunió a figuras como Esteban Lamothe, Lorena Vega, Violeta Urtizberea, Marina Bellati y Bárbara Lombardo, además de invitados especiales como Juliana Gattas, Hilda Lizarazu y Lito Vitale. En ese contexto, los estilismos marcaron una clara consigna: looks pensados, con identidad propia y guiños a las tendencias actuales.

Los protagonistas de Envidiosa

Griselda Siciliani, Lorena Vega y Bárbara Lombardo deslumbraron con sus looks en el final de Envidiosa

Griselda Siciliani fue una de las grandes protagonistas de la noche con un impactante total black de impronta arquitectónica. Eligió un minivestido entallado con mangas abullonadas XL que aportaron dramatismo y estructura, mientras que el escote en “V” equilibró el volumen con una dosis de sensualidad. Las pantys con efecto lace-up sumaron un detalle gráfico en tendencia, y las botas de plataforma reforzaron la estética urbana. En el beauty look, el contraste fue clave: cabello suelto con ondas suaves y labios rojos como único acento vibrante.

Griselda Siciliani

Por su parte, Lorena Vega apostó por una elegancia conceptual con un estilismo negro deconstruido que jugó con las texturas y los volúmenes. Su look, de silueta relajada pero estructurada, combinó drapeados, pliegues y una caída asimétrica que generó un efecto visual dinámico. Sin embargo, el gran protagonista fue el accesorio: un brazalete tejido con flecos verdes que irrumpió en la monocromía y aportó un giro inesperado. Completó con botas de punta marcada y un beauty natural, con piel luminosa y labios nude.

Lorena Vega

Bárbara Lombardo, en cambio, se inclinó por una estética retro con un conjunto “total leather” en tono marrón. La combinación de chaqueta oversize tipo shacket y pantalones Oxford de tiro alto evocó los años 70 con un aire contemporáneo. Para cortar con la uniformidad, sumó un top en tono mostaza que iluminó el look. Los accesorios dorados —aros y anillo chunky— elevaron el conjunto, mientras que el maquillaje natural y el peinado descontracturado acompañaron con equilibrio.

Bárbara Lombardo

Así, la presentación del final de Envidiosa no solo celebró el cierre de una historia que conquistó audiencias en todo el mundo, sino que también dejó en claro que el estilo es otra forma de narrar. Cada look, con su impronta, reflejó la personalidad de quienes llevaron adelante una de las ficciones argentinas más exitosas de los últimos años.

De Violeta Urtizberea a Marina Bellati: todos los looks del final de Envidiosa

Marina Bellati y Violeta Urtizberea

Leticia Siciliani y Juliana Gattas